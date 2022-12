Ducati, Bagnaia mette nel mirino Stoner e Dovizioso

Nella breve, ma gloriosa, storia della Ducati in MotoGP, Bagnaia è già tra i più forti e il prossimo anno può aspirare al podio in molte classifiche

IN SCIA A CASEY E DOVI Francesco Bagnaia è già nella storia della Ducati, d'altra parte il pilota italiano è stato il secondo (dopo Casey Stoner) di 56 piloti che hanno corso per Borgo Panigale a vincere un campionato del mondo della classe regina. E sono proprio Stoner e i suoi record che ''Pecco'' punta ad avvicinare nel corso del 2023, ma per farlo dovrà confermarsi ad altissimi livelli. Diamo un'occhiata ai numeri della ventennale storia Ducati in MotoGP, cominciata nel 2003 con Troy Bayliss e Loris Capirossi in sella alla Desmosedici, e proseguita attraverso fior di campioni fino alla coppia Bagnaia-Bastianini del 2023.

MotoGP 2022 - Francesco Bagnaia (Ducati)

Ducati - GP disputati in MotoGP

Il primo parametro per identificare un pilota con una moto è il numero di Gran Premi disputati. Francesco Bagnaia vanta quattro stagioni in Ducati, due con il team Pramac, due con quello ufficiale, sufficienti per figurare già nella top ten dei piloti più presenti in MotoGP per la casa di Borgo Panigale. Pecco ha all'attivo lo stesso numero di gare di Casey Stoner (che però ha corso quattro anni nel team ufficiale) e ancora tanta strada da fare per raggiungere Andrea Dovizioso, in vetta con 141 GP disputati in 8 stagioni.

Pos. Pilota Naz. GP Disputati 1 Andrea Dovizioso ITA 141 2 Hector Barbera SPA 108 3 Danilo Petrucci ITA 101 4 Loris Capirossi ITA 94 5 Jack Miller AUS 89 6 Nicky Hayden USA 86 7 Karel Abraham CZE 84 8 Casey Stoner AUS 67 Francesco Bagnaia ITA 67 10 Andrea Iannone ITA 65

Andrea Dovizioso (Ducati)

Ducati - Vittorie in MotoGP

Il pilota con più vittorie nella storia della Ducati è Casey Stoner. Nel quadriennio in rosso l'australiano ha vinto ben 23 gare, risultando il migliore tra gli undici piloti che hanno conquistato almeno un GP per la casa italiana. Sul podio già figura Francesco Bagnaia, terzo con 11 vittorie raccolte tra 2021 e 2022, e sole tre lunghezze dalla seconda piazza occupata ad Andrea Dovizioso a quota 14. Da notare come sia giù messo bene anche il neo pilota ufficiale Enea Bastianini, grazie ai 4 successi conquistati lo scorso mondiale con il team Gresini Racing.

Pos. Pilota Naz. Vittorie 1 Casey Stoner AUS 23 2 Andrea Dovizioso ITA 14 3 Francesco Bagnaia ITA 11 4 Loris Capirossi ITA 7 5 Enea Bastianini ITA 4 6 Jorge Lorenzo SPA 3 Jack Miller AUS 3 8 Danilo Petrucci ITA 2 9 Troy Bayliss AUS 1 Andrea Iannone ITA 1 Jorge Martin SPA 1

Livio Suppo con Casey Stoner e Loris Capirossi

Ducati - Podi in MotoGP

Il pilota che più volte è arrivato tra i primi tre per la Ducati è ancora una volta Casey Stoner. Andrea Dovizioso, nella sua lunga rincorsa, non è riuscito a insidiarlo, fermandosi a soli tre podi dall'australiano. Il terzo posto della classifica è occupato da Loris Capirossi a quota 23, con Francesco Bagnaia che lo ha già messo nel mirino, visto che è quinto a soli tre podi da Capirex e a uno solo dal suo ormai ex compagno di team Jack Miller. Da notare come non figuri nella top ten Valentino Rossi, con appena tre podi raggiunti nel suo faticoso biennio a Borgo Panigale, con una moto sicuramente non all'altezza della situazione.

Pos. Pilota Naz. Podi 1 Casey Stoner AUS 43 2 Andrea Dovizioso ITA 40 3 Loris Capirossi ITA 23 4 Jack Miller AUS 21 5 Francesco Bagnaia ITA 20 6 Danilo Petrucci ITA 10 7 Johann Zarco FRA 9 8 Jorge Martin SPA 8 Enea Bastianini ITA 8 10 Andrea Iannone ITA 7 Jorge Lorenzo SPA 7

MotoGP Thailandia 2022, Buriram: Jack Miller e Francesco Bagnaia (Ducati)

VEDI ANCHE

Ducati - Punti in MotoGP

Per la casa di Borgo Panigale solo due piloti hanno conquistato più di 1.000 punti in MotoGP: Andrea Dovizioso e Casey Stoner, con Franesco Bagnaia che è salito quest'anno fino alla settima piazza e che, con un altro mondiale al top nel 2023, può già aspirare a salire sul podio: servirebbero però 271 punti per raggiungere Loris Capirossi, sei in più dei 265 che gli hanno consentito quest'anno di laurearsi campione. Sarà dura ma si può fare, anche perché ci sarà una gara in più in calendario.

Pos. Pilota Naz. Punti 1 Andrea Dovizioso ITA 1570 2 Casey Stoner AUS 1092 3 Loris Capirossi ITA 889 4 Jack Miller AUS 758 5 Danilo Petrucci ITA 710 6 Nicky Hayden USA 647 7 Francesco Bagnaia ITA 618 8 Andrea Iannone ITA 459 Hector Barbera SPA 444 10 Johann Zarco FRA 416

Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso nel 2018, quando erano compagni di team in Ducati

Ducati - Media Punti in MotoGP

Più veritiera della precedente classifica è quella della media punti, che fa una tara al bottino raccolto dividendolo per il numero di gare disputate. In questa classifica Casey Stoner è pressoché imprendibile: l'australiano ha tenuto nelle sue quattro stagioni da pilota ufficiale in rosso la sensazionale media di 16,3 punti a gara, in pratica sempre sul podio. Alle sue spalle, ben distaccato, c'è Dovizioso, con il comunque ottimo bottino di 11,13 pt/gara. Pecco Bagnaia, che sconta le prime due stagioni travagliate nel team Pramac, è già quarto, a un'incollatura da Capirossi e davanti a Valentino Rossi. Con un'altra stagione al top, il campione del mondo in carica può già insidiare il Dovi.

Pos. Pilota Naz. Punti Gare Media 1 Casey Stoner AUS 1092 67 16,30 2 Andrea Dovizioso ITA 1570 141 11,13 3 Loris Capirossi ITA 889 94 9,46 4 Francesco Bagnaia ITA 618 67 9,22 5 Valentino Rossi ITA 302 35 8,63 6 Jack Miller AUS 758 89 8,52 7 Jorge Lorenzo SPA 271 32 8,47 8 Enea Bastianini ITA 321 38 8,45 9 Johann Zarco FRA 416 52 8,00 10 Jorge Martin SPA 263 34 7,74 11 Nicky Hayden USA 647 86 7,52 12 Carlos Checa SPA 139 19 7,32 13 Andrea Iannone ITA 459 65 7,06 14 Danilo Petrucci ITA 710 101 7,03 15 Troy Bayliss AUS 224 33 6,79 16 Alex Barros BRA 115 18 6,39 17 Sete Gibernau SPA 107 18 5,94 18 Marco Bezzecchi ITA 111 20 5,55 19 Alvaro Bautista SPA 180 36 5,00 20 Toni Elias SPA 102 21 4,86

Ducati - Giri veloci in MotoGP

''Pecco'' Bagnaia è già sul podio dei ducatisti con più giri veloci. Nella classifica dei fast lap, infatti, è secondo solo a Casey Stoner, che ne ha 19, a pari merito con Andrea Dovizioso a quota 9. Si tratta forse della classifica meno prestigiosa, poiché condizionata molte volte dalla strategia di gara, ma essere già tra i primi tre della storia della rossa anche sotto questo punto di vista è sicurametne l'ennesima soddisfazione per il pilota torinese.

Pos. Pilota Naz. Giri veloci 1 Casey Stoner AUS 19 2 Andrea Dovizioso ITA 9 Francesco Bagnaia ITA 9 4 Loris Capirossi ITA 8 5 Johann Zarco FRA 5 6 Enea Bastianini ITA 4 7 Andrea Iannone ITA 3 Jack Miller AUS 3 9 Valentino Rossi ITA 2 Danilo Petrucci ITA 2 Jorge Lorenzo SPA 2 Jorge Martin SPA 2

Danilo Petrucci (Ducati) vince a Le Mans nel 2020

Ducati - Pole position in MotoGP

Infine diamo un'occhiata alle pole position: Casey Stoner comanda anche questa classifica con 21 pole raccolte tra il 2007 e il 2010, ma Francesco Bagnaia è già in seconda posizione. Se continua con la media tenuta negli ultimi due anni, avrà bisogno di un altro paio di stagioni al top per raggiungere l'australiano. Occhio, però, anche a Jorge Martin, che non avrà ancora vinto tanto, ma ha già collezionato ben nove pole position, tutte con la moto clienti del team Pramac Racing.

Pos. Pilota Naz. Pole Position 1 Casey Stoner AUS 21 2 Francesco Bagnaia ITA 11 3 Jorge Martin SPA 9 4 Loris Capirossi ITA 8 5 Andrea Dovizioso ITA 6 6 Jorge Lorenzo SPA 4 Johann Zarco FRA 4 8 Andrea Iannone ITA 2 Jack Miller AUS 2 10 Sete Gibernau SPA 1 Enea Bastianini ITA 1 Marco Bezzecchi ITA 1 Fabio Di Giannantonio ITA 1

MotoGP Italia 2022, Mugello: Jorge Martin (Ducati)

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/12/2022