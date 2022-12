Assegnati a Rimini i premi FIM 2022. Bagnaia è la star

RE PECCO PRIMO Il torinese Francesco Bagnaia, presto cittadino onorario anche di Pesaro, si trovava nel weekend al palacongressi di Rimini per chiudere il perfetto triangolo della sua vita e ricevere il premio FIM 2022 come miglior pilota della stagione e vincitore della MotoGP. ''Pecco'', accompagnato sul palco dai due spagnoli Augusto Fernandez e Izan Guevara, vincitori di Moto2 e Moto3, è stato il protagonista della serata di gala organizzata dalla Federazione Internazionale, ma non è stato ovviamente il solo premiato. Con lui tutti i campioni del mondo del 2022, a partire da Alvaro Bautista, iridato Superbike, Dominique Aegerter, campione sia in MotoE che nella Supersport, e dal giovane iberico Jose Antonio Rueda, primo laureato in JuniorGP alla vigilia del suo esordio in Moto3. Spazio anche per l'off-road con Tim Gajser, lo sloveno campione MXGP, Sam Sunderland, trionfatore alla scorsa Dakar, Toni Bou, campione del mondo Trial, Bartosz Zmarzlik, iridato nello Speedway e un altro italiano, Andrea Verona, campione del mondo di Enduro.

PASSAGGIO DI TESTIMONE Con i FIM Awards di Rimini cala ufficialmente il sipario sulla stagione a due ruote 2022, un'annata ricca di soddisfazioni per l'Italia e per la Ducati, che si è aggiudicata tutti i titoli in palio tra MotoGP e Superbike, mettendo in fila sei allori - piloti, costruttori e team - in entrambe le categorie. Protagonista della serata anche Valentino Rossi, al quale è stato conferito un trofeo speciale per sugellare una carriera inimitabile, in quello che è stato un ideale passaggio di testimone tra Pecco l'allievo e Vale il maestro. Ora non resta che attendere il 2023, che per la MotoGP inizierà ufficialmente con gli Shakedown Test di Sepang il 5 febbraio prossimo.

