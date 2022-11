Test Valencia 2022: Marini il più veloce, cade Bastianini

ARIA DI NOVITA' Primo assaggio di 2023 per i protagonisti della MotoGP, con la consueta giornata di test disputata sul circuito di Valencia due giorni dopo la gara che ha chiuso la stagione con il trionfo di Francesco Bagnaia e della Ducati. Per diversi piloti si è trattato di un primo contatto con le nuove squadre e moto per le quali gareggeranno, mentre per il neocampione della Moto2 Augusto Fernandez è stato l'esordio assoluto nella categoria regina, così come per la sua moto GasGas.

ITALIANI SEMPRE PROTAGONISTI Se il 2022 si è chiuso nel segno dell'Italia, anche il 2023 sembra promettere bene. Il miglior tempo di giornata è stato fatto segnare dalla Ducati VR46 Racing Team di Luca Marini, con il tempo di 1:30.032, circa 4 decimi più lento della pole position ottenuta sabato da Jorge Martin. Seconda posizione per un'altra moto italiana, l'Aprilia di Maverick Vinales, mentre al terzo posto si è piazzato il compagno di squadra di Marini, il miglior rookie della stagione 2022 Marco Bezzecchi. Lo stakanovista di giornata è stato invece Fabio Quartararo, autore di 92 giri totali.

PECCO INDIETRO, BESTIA NELLA GHIAIA Se le Ducati GP22 dei team satellite hanno brillato, i nuovi esemplari della Desmosedici affidati a Bagnaia e Bastianini sono rimasti più nelle retrovie. Il campione del mondo in carica ha chiuso dodicesimo, portando all'esordio nuovi parafanghi e cupolino, oltre a delle carenature laterali in stile Aprilia. Quest'ultima novità è stata provata anche da Bastianini e dal duo del team Pramac formato da Martin e Johann Zarco. Bastianini ha chiuso con il decimo tempo e una caduta nel pomeriggio, senza particolari conseguenze. Nelle retrovie la Honda, con Marc Marquez che ha ottenuto il tredicesimo tempo e non è apparso particolarmente contento delle soluzioni provate che comprendevano diversi telai, scarichi, prese d'aria, codone e frizione. Per GasGas il miglior tempo è stato di Pol Espargaro, sedicesimo al termine della giornata. Ora è tempo di vacanza, la MotoGP tornerà quando saremo per davvero nel 2023.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/11/2022