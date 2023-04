Great Wall CyberP!ckup 6x6, la risposta del Dragone al Cybertruck

A volte ritornano. Sono i mezzi a sei ruote, cioè mezzi dalla soluzione tecnica che ha pure la sua ragion d'essere, ma che soprattutto fanno incetta di flash fotografici. Tocca ora a Great Wall Motors lanciarsi in questa stravagante nicchia, e tentare di rubare la scena al celeberrimo Tesla Cybertruck (che di ruote ne ha quattro ma...ci siamo capiti). Lo fa col suo CyberP!ckup, primo fuoristrada made in China a sei ruote motrici e con un propulsore elettrificato, in anteprima allo Shanghai Auto Show. Non solo una concept: secondo quanto riferito, il CyberP!ckup sta per entrare in produzione.

CHI FA PER TRE... Il modello è costruito dalla divisione Co-Creation di GWM in collaborazione con Chaojing Motors ed è basato sul pick-up per il mercato locale Shanhai Cannon. La modifica più ovvia è l'aggiunta di un terzo asse, con un totale di sei ruote da 18 pollici calzate con pneumatici offroad Cooper Discoverer da 33 pollici e sospensioni per impieghi gravosi con ammortizzatori ad azoto.

ECOMOSTRO Il CyberP!ckup è alimentato da un motore ibrido plug-in biturbo da 3,0 litri che produce 517 CV di potenza e 750 Nm di coppia, trasmessa a tutte e sei le ruote con cinque differenziali. Il propulsore elettrificato consente anche un'autonomia di guida a zero emissioni, benché notevolmente ridotta rispetto alla normale versione a sole quattro ruote. In compenso, la capacità di traino raggiunge quota 6 tonnellate.

GIGANTE BUONO Oltre all'aggiunta del terzo asse, il modello ha ricevuto numerose modifiche estetiche, tra cui ampie estensioni del parafango, paraurti anteriore e posteriore con grandi prese d'aria, una griglia personalizzata con una striscia illuminata, un cofano in fibra di carbonio, gradini laterali e letto posteriore allungato con portellone diviso in due parti. L'interno mantiene una configurazione a cinque posti a doppia cabina, con tappezzeria di colore chiaro e un cockpit digitale. Insomma: aggressivo fuori, ospitale dentro. Guarda qui sotto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/04/2023