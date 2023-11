Il capo di Mercedes è sicuro: Classe G BEV sarà il migliore off-road della famiglia (video)

Che nuovo Classe G elettrico si stia facendo aspettare un po’ è un dato di fatto. Il progetto è davvero impegnativo, quasi rivoluzionario, ma l’attesa sta per terminare e lo scopriamo grazie a questo bel video che vede protagonista il 4x4 di Stoccarda e nientepopodimeno che il capo di Mercedes Ola Källenius. Il CEO è sicuro che Classe G elettrico potrebbe sfoggiare doti off-road più elevate della versione con motore convenzionale, per dioventare, di fatto, il fuoristrada più perfpormante della gamma Mercedes. La clip registrata durante un giro su sentieri e strade bianche con il prototipo di SUV alimentato a batterie, è l’occasione per condividere impressioni e programmi sul prossimo protagonista della transizione elettrica di Mercedes. Käellenius è stato raggiunto da Fabian Schossau, ingegnere capo della Classe G elettrica e hanno parlato di cosa aspettarsi dal fuoristrada EV. Da quando i tedeschi hanno annunciato che la storica Classe G avrebbe adottato un propulsore 100% elettrico, le notizie non sono state molte, in effetti.

UN DESIGN SENZA TEMPO Fin dall'inizio, per la G-Wagon BEV si è deciso di mantenere l’iconica forma squadrata, che tanto ha reso riconoscibile questo modello fin dal suo debutto. Secondo Käellenius, questo fa sì che l'EV ''sembri un vero G''. E, mentre l’esemplare del video vestiva ancora un bel completo mimetico, la Casa tedesca ha già mostrato in anteprima i dettagli essenziali del design attraverso il concept EQG svelato nel 2021. Nelle immagini abbiamo visto il piccolo equipaggio viaggiare verso il monte Schoeckl vicino a Graz, in Austria, il paese in cui è nata e realizzata la Classe G. Questo percorso è anche il banco di prova del fuoristrada elettrico, con il team di sviluppo che ha guidato su e giù per la montagna per ben 336 volte.

Mercedes Classe G elettrico: il 4x4 tedesco potrebbe debuttare nel 2024RIFINITURE SUL SISTEMA DI TRAZIONE I lavori di sviluppo procedono rapidamente e oggi l’attenzione è concentrata sul sistema di trasmissione del fuoristrada a batterie. Il prototipo visto in passato utilizzava uno schema di trazione operativo con quattro motori elettrici, uno per ciascuna ruota. Con l'aiuto del software, la coppia inviata alle ruote poteva essere controllata, esaltando le impressionanti doti in fuoristrada. Ciò permette anche di effettuare l’inversione su sé stesso, che è simile alla virata simil carro armato che abbiamo già visto sul SUV Rivian. Ad aumentare ulteriormente le prestazioni c’è una batteria particolarmente all’avanguardia con anodi di silicio. Si ritiene che questa tecnologia aumenti la densità energetica tra il 20 e il 40% rispetto alle batterie agli ioni di litio, il che dovrebbe anche incrementare l’autonomia del fuoristrada elettrico. Di tutte le caratteristiche interessanti menzionate, Kaellenius non si è sbilanciato sulla data di lancio. Tuttavia, è ipotizzabile che la Mercedes-Benz Classe G elettrica venga lanciata nel 2024 e che affiancherà la gemella con motore convenzionale come modello per il 2025.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/11/2023