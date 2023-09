Mercedes Classe g, cosa sappiamo sulla nuova "baby" Classe G

Oltre a Classe G elettrica (EQG), in arrivo nel 2024 anche un fuoristrada in scala ridotta (sempre EV). Informazioni ancora scarse

No, non è un errore di grafia. Mercedes Classe g, dove la ''g'' è scritta in minuscolo. La ''g'' e, senz'altro - per prefisso o per suffisso -, anche una ''e'': maiuscola o minuscola, in questo caso poco importa. Il lancio di nuova CLA Concept alla vigilia dell'IAA Mobility di Monaco è stato, per Mercedes, l'occasione anche per confermare ufficialmente il futuro sbarco di una variante di Mercedes Classe G di dimensioni più ridotte. Sotto al teaser proiettato al termine della presentazione (vedi cover), figura proprio la sigla g-Class. Chiamiamola, per il momento, “Little G”. Cosa sappiamo? Ve lo anticipiamo: propulsione a parte (vi lasciamo indovinare di che tipo), ne sappiamo ancora poco.

Mercedes EQG avrà una sorellina?

LITTLE BIG G Se la sagoma rispecchia, almeno vagamente, il profilo del veicolo definitivo (ovvero, se non è stato tratteggiato un po' a casaccio), cioè linee squadrate e iconica ruota di scorta aggrappata al portellone posteriore, il nuovo modello assumerà un aspetto vecchia scuola molto simile all’attuale Classe G. Solamente, con una carrozzeria più compatta e un sistema di propulsione 100% elettrico. È lo stesso CEO Mercedes Ola Kallenius in persona a coniare il nomignolo ''Little G'', e a confermare lo sviluppo di un'auto che mutuerà il carattere di Classe G a grandezza naturale, condensandolo in un packaging più piccolo. Dal canto suo Markus Schäfer, Chief Technology Officer Mercedes, ha aggiunto che l’auto sarà progettata “da zero” e che a muoverla sarà esclusivamente un powertrain elettrico. La sua trazione integrale, unitamente alle sue proporzioni più favorevoli a una guida agile, secondo Kallenius consentiranno infine a Classe g di dimostrarsi “estremamente capace in fuoristrada”.

TARGET: WRANGLER EV Appreso che escluderà, a quanto pare, qualsiasi alternativa termica, se l'ancora misteriosa ''baby'' Classe G adotterà la stessa piattaforma della Classe G in scala 1:1, ovviamente nella sua declinazione full electric EQG, lo scopriremo successivamente. Che invece Classe g sia destinata a sedersi sul nuovissimo pianale MMA (Mercedes Modular Architecture) che sosterrà sia nuova CLA, sia anche le prossime generazioni dei SUV compatti EQA ed EQB? Suona più probabile. Sia nuova EQG (quattro motori elettrici, uno per ruota), sia una nuova edizione di Classe G a combustione interna, dovrebbero esordire nei primi mesi del 2024. La sorellina minore seguirebbe a distanza: a occhio e croce, manca ancora un anno alla premiere. E chissà che non si sovrapponga a un altro esordio, quello di un certo Jeep Wrangler ''a magneti permanenti''...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/09/2023