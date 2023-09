Mercedes: "il futuro sarà elettrico, ma il presente è ancora ibrido" (video)

Per Mercedes-Benz l'energia elettrica rappresenta il futuro della mobilità e motori ad alimentazione alternativa come l'idrogeno sono riservati al trasporto pesante. Ma oggi, l'ibrido (soprattutto abbinato ai motori diesel) è una realtà efficiente ed efficace, che ha ragione di esistere a lungo. La video intervista con Eugenio Blasetti, Responsabile della Comunicazione di Mercedes-Benz Italia, ci svela l'orientamento della Casa tedesca per il futuro e lo fa presentandoci anche l'innovativa CLA Concept, che alza nettamente l'asticella nel mondo delle BEV premium compatte. Clicca Play sulla foto di apertura per vedere l'intervista.

Pubblicato da La redazione, 05/09/2023