Jeep Wrangler Magneto e compagnia. Le "sette sorelle" pasquali. Video

La terza interpretazione di Wrangler EV e non solo. Tutti i prototipi (elettrificati e non) che Jeep porta all'Easter Safari 2023

Se Pasqua cambia data di anno in anno, il Safari di Pasqua è invece appuntamento fisso. E ad ogni Easter Safari, sai che Jeep porta qualche sorpresa. Anche all'edizione 2023 del celebre raduno di Moab, in programma nello Utah dal 1° al 7 aprile, i designer Jeep mettono alla prova la loro creatività, ammucchiando la bellezza di sette prototipi. Auto non destinate alla produzione di serie, ma ricchi di accessori Mopar e Jeep Performance Parts (JPP) dai quali i proprietari possono prendere ispirazione. E poi si sa, da concept nasce cosa... Passiamoli in rassegna uno per uno, partendo dal più significativo. Per ciascuno, foto e una mini video preview.

JEEP WRANGLER MAGNETO 3.0

La terza iterazione della concept elettrica su base Wrangler è ancora più potente e adatta al fuoristrada delle prime due. Il nuovo propulsore sviluppa 659 CV e una mostruosa coppia di 1.220 Nm, sebbene il guidatore possa selezionare una modalità di potenza inferiore (289 CV e 370 Nm) per preservare l'energia. La rigenerazione a due stadi consente la guida fuoristrada con un solo pedale, mentre gli assali Dynatrac 60 e Dynatrac 80, i pneumatici per terreni fangosi da 40 pollici e il kit di sollevamento da 7,6 cm assicurano l'inarrestabilità. Almeno, finché la batteria è carica: Jeep parla di un miglioramento dell'autonomia del 20% rispetto ai precedenti concept Magneto, ma non comunica il chilometraggio esatto. Curiosità: il motore elettrico pare sia accoppiato a un cambio manuale a 6 marce.

1978 JEEP CHEROKEE 4xe

Un'altra concept appetitosa è quella basata su una Jeep Cherokee (SJ) del 1978, con un moderno propulsore ibrido plug-in trapiantato dal nuovo Wrangler 4xe. Oltre ad essere elettrificato, il fuoristrada a due porte degli anni '70 è stato aggiornato con moderni paraurti anteriori e posteriori, una griglia con finitura cromata, fari a LED, una verniciatura vintage e un set di ruote da 17 pollici scanalate, calzate con pneumatici da 37 pollici. All'interno, la panca posteriore è stata rimossa, lasciando spazio a una gabbia di sicurezza a quattro punti e a una ruota di scorta a grandezza naturale. Sono stati eliminati anche i finestrini laterali posteriori e il vetro posteriore, per un'esperienza off-road a cielo aperto.

JEEP GRAND WAGONEER OVERLAND

Un SUV trasformato in un camper avventura grazie all'enorme tenda RedTail Overland Skyloft in fibra di carbonio montata sul tetto con pannelli solari e finestre integrati, e che può ospitare due adulti in un ambiente climatizzato. Anche l'abitacolo è stato personalizzato, con l'eliminazione della seconda e terza fila creando un'accogliente zona soggiorno con cuscini e tappeti, mentre il tettuccio apribile offre un facile accesso al livello superiore. Sotto il cofano, il noto Hurricane 3,0 litri biturbo da 517 CV e 678 Nm.

JEEP SCRAMBLER 392

Scrambler 392 Concept è un omaggio al truck decappottabile Scrambler CJ-8 del 1981. Adotta un design pickup a cabina singola senza porte simile al Magneto 3.0, ma la carrozzeria in fibra di carbonio verde Sublime personalizzata presenta un profilo più scolpito, un tetto diverso e un montante B meglio integrato, insieme a paraurti personalizzati e parafanghi. La cabina biposto è caratterizzata da inserti plaid blu e cuciture verdi sulla tappezzeria. Cambiamenti più importanti si nascondono sotto il cofano, dove Scrambler concept nasconde il V8 Hemi 6,4 litri da 477 CV e 637 Nm di coppia, come su Wrangler Rubicon 392. Tuttavia, qui il V8 è visibile attraverso un inserto trasparente fumè sul cofano.

VEDI ANCHE

JEEP WRANGLER RUBICON 4xe

Se ti è piacque la tonalità rosata Tuscadero disponibile su Jeep Wrangler 2021, probabilmente ti piacerà anche Wrangler Rubicon 4xe concept e il suo colore magenta cromatico con accenti di nero lucido. Il prototipo ottiene la nuova griglia a sette slot dal modello 20th Anniversary, un verricello Warn Zeon e una serie di parti American Expedition Vehicles (AEV). Questi includono le ruote Borah da 17 pollici calzate con pneumatici da 37 pollici, i paraurti anteriori e posteriori fuoristrada, oltre alle coperture del differenziale.

JEEP WRANGLER RUBICON 4xe DEPARTURE

Altra concept basata su Wrangler, la ''Departure'' combina lo stile della carrozzeria a cinque porte con una sensazione all'aria aperta e una serie di accessori JPP by Mopar. La griglia della 20° anniversario è nascosta dietro una protezione tubolare personalizzata che si ripiega per trasformarsi in una panca paraurti. Altre caratteristiche includono un verricello Warn, parafango piatti con coperture DRL rimovibili, luci LED TYRI rettangolari montate sul tetto, cursori da roccia, porte a tubo, pannelli Molle per ulteriore spazio di archiviazione e un portellone tubolare dall'aspetto robusto sul retro per la ruota di scorta full-size. La tonalità esterna Dark Harbor è utilizzata anche per il cruscotto, abbinata alla pelle Nappa Acorn Squash e ai rivestimenti in pelle Nappa marrone Carnegie Hall, con cuciture Serafil bianche e accenti Vintage Bronze.

JEEP GLADIATOR RUBICON SIDEBURN

Last but not least, Gladiator Sideburn una concept non elettrificata (è alimentata dal solito Pentastar V6 da 3,6 litri) ma che, come Wrangler Departure, ottiene ammortizzatori ad alte prestazioni Bilstein e un kit di sollevamento da 2 pollici (5 cm), accentuato dalle ruote HRE FT1 da 17 pollici calzate con pneumatici BF Goodrich da 37 pollici. L'esterno è dipinto nella tonalità Solar Flash Yellow, in contrasto con la finitura nero opaco per il tetto, il letto posteriore, i parafanghi, i paraurti e gli accessori. Tra i quali: la protezione della griglia tubolare che funge anche da panca, un rialzo per cavi pesanti che può prevenire potenziali danni all'estremità anteriore causati da rami sciolti, luci LED TYRI rettangolari rimovibili montate sul tetto e una configurazione su misura per il letto posteriore. La barra Spotr in fibra di carbonio può ospitare vani portaoggetti portatili e supportare l'installazione di sistemi di carico sul tetto, mentre il letto stesso integra pannelli Molle, contenitori per liquidi RotoPaX e una ruota di scorta.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/03/2023