Jeep Renegade e Compass Upland Cross, plug-in con un tocco di off-road

E alla fine, dagli Stati Uniti si decise a prendere la residenza anche in Europa. Non solo l'edizione nostrana di Jeep Renegade, ma anche Jeep Compass, si declinano ora nella serie speciale Upland Cross: look vagamente più fuoristrada, interni ben accessoriati e alcuni contenuti esclusivi. Per Jeep Compass, anche il nuovo elegante allestimento High Altitude. Renegade e Compass Upland Cross vengono proposte in versione 4xe Plug-In Hybrid da 240 cv, mentre Compass High Altitude è equipaggiata di motorizzazione e-Hybrid. Ordini aperti, breve panoramica.

Jeep Compass e Renegade ''Upland Cross''

RENEGADE & COMPASS UPLAND CROSS

Compass Upland Cross si distingue essenzialmente per la finitura MetaKrome color bronzo che corre lungo l'intero profilo della plancia. Su Renegade, la stessa finitura si applica invece agli altoparlanti anteriori e sulle lunette delle bocchette di ventilazione. Per entrambi i modelli, speciale adesivo nero sul cofano, sedili esclusivi in tessuto nero con inserti in bronzo, lavabili e impermeabili, volante in Techno-pelle, tappetini in gomma. Cinque colori esterni tra i quali scegliere: Alpine White, Black, Colorado Red, più gli esclusivi Sting Gray e Shade Blue.

Jeep Compass Upland Cross, gli interni

EQUIPAGGIAMENTO Basate sull'allestimento Limited, Jeep Renegade e Compass Upland Cross sono dotate di fendinebbia angolari, fari full LED con abbaglianti automatici, pneumatici M+S, paraurti specifici e barre sul tetto. All’interno, display touchscreen da 8,4 pollici (Renegade) e 10,1 pollici (Compass) con compatibilità Android Auto e Apple CarPlay e servizi Uconnect con funzionalità specifiche per la guida elettrificata. In termini di sicurezza, sia Renegade sia Compass Upland Cross sono dotati di un pacchetto completo che include pure Cruise Control adattivo, Forward Collision Warning (frenata automatica di emergenza) e Active Lane Management System (mantenimento dinamico in corsia).

Jeep Renegade Upland Cross, gli interni

COMPASS HIGH ALTITUDE

Compass High Altitude si riconosce per gli esclusivi dettagli neri e i paraurti e parafanghi in tinta con la carrozzeria, abbinati a cerchi in lega da 19 pollici in nero lucido. Gli interni sono caratterizzati da un set dedicato di sedili in tessuto e vinile arricchiti da impunture rosse e completati dalla regolazione lombare a due vie. Quanto alle dotazioni, stesso identico equipaggiamento di serie di Compass Upland Cross.

Jeep Compass High Altitude

QUANTO COSTANO

Al netto di incentivi e promozioni, prezzi di Jeep Renegade 4xe Upland Cross a partire da 44.900 euro, Wallbox inclusa, mentre Compass 4xe Upland Cross attacca a 53.200 euro. Non si conosce ancora il prezzo di Jeep Compass High Altitude: per orientarsi, la gamma Compass e-Hybrid parte da 37.600 euro, in promo a 32.200 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/03/2023