Renegade Upland, nuovo look in giallo Jeep. Peccato che...

C'è una Renegade, quella di nazionalità italiana, che segue la strada dell'elettrificazione. E c'è una Renegade, quella che nasce ed abita sull'altra sponda dell'Atlantico, che all'ibrido fa resistenza e ama semmai cambiarsi d'abito con molta più frequenza del proprio alterego made in Italy. Jeep Renegade, negli USA, è uguale ma diversa. E ora rilancia la serie speciale Renegade Upland. Che - salvo clamorose capriole commerciali - fuori dagli Stati Uniti non metterà piede. Che peccato, è sexy.

Jeep Renegade Upland: for USA only

COLOR SOLE Oltreoceano, l'edizione 2023 di Renegade Upland si inserisce nel solco di una riconfigurazione dell'intera gamma del SUV Jeep che ora - in Europa - condivide il pianoterra dell'offerta con Jeep Avenger. Si basa sull'allestimento Latitude (per gli USA, l'entry level) e adotta paraurti offroad in stile Renegade Trailhawk, una decalcomania sul cofano in nero opaco, inoltre ruote in alluminio da 17 pollici avvolte in pneumatici all terrain e finiture nero lucido. Il suo biglietto da visita, tuttavia, è la tinta carrozzeria Solar Yellow, tonalità che in realtà in Nord America viene riproposta, come accadeva in passato, anche per altre versioni, in seguito - spiega Jeep - a un forte incremento della domanda. All'interno, accenti in bronzo, sedili in tessuto nero con motivo topografico, volante in tecnopelle.

VEDI ANCHE

Renegade Upland, gli interni

TERMO-RENEGADE Oltre al look e ad alcuni accessori, a separare la Renegade a stelle e striscie (prodotta nello storico stabilimento Fiat di Goyana, in Brasile) dalla Renegade tricolore (quella costruita a Melfi) è anche la gamma motori e trasmissioni. Che negli USA consiste nella sola accoppiata 1.3 turbo benzina + trazione integrale meccanica. Niente ibrido plug-in (4xe), né tantomeno ibrido leggero (e-Hybrid) e diesel. Sul nostro mercato, Renegade (in vendita dal 2014 e - motorizzazioni a parte - sottoposta all'unico intervento di un certo peso nel 2018) dovrebbe comunque ricevere un restyling entro fine 2023. Aggiornamenti estetici contenuti, nuove tecnologie ed efficientamento dei motori ibridi. In attesa che, entro massimo tre anni (2025 o 2026?), debutti una generazione tutta nuova. Ma questa, è un'altra storia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/02/2023