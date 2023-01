Car of the Year 2023, segui la cerimonia in diretta streaming

Ci siamo, oggi scopriamo saprà quale modello, nell'albo d'oro del prestigioso Car of the Year, succederà a Kia EV6, Auto dell'Anno 2022. Con la cerimonia di assegnazione del Car of the Year 2023, l'appuntamento è oggi venerdì 13 gennaio alle ore 12.00. Clicca qui per seguire l'evento in diretta streaming. La lista delle 7 finaliste? Eccola qui sotto. C'è anche un po' di Italia.

ELECTRIC POWER Improbabile un ''bis'' tutto Kia, mentre le chanche che Avenger, dalla giuria internazionale di 61 giornalisti, riceva il punteggio più alto, non sono affatto basse. Avenger se la vedrà con altri 3 modelli full electric (Ariya, Solterra/bZ4X, ID. Buzz). Se si fa eccezione per ID. Buzz, carrozzeria monovolume/multispazio, l'intera rosa delle candidate appartiene alla categoria dei SUV/crossover, elettrificati in tutto o in parte. Si accettano pronostici.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/01/2023