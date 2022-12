SUV e crossover a prezzi... umani: in video, le migliori novità 2023

Da Jeep Avenger a Peugeot 408, ecco in video i sette SUV più interessanti in arrivo nel 2023, tra quelli che non ti svenano

Natale, Capodanno, tempo di bilanci dei 12 mesi appena trascorsi, tempo anche di progetti per l’anno a venire. E se per caso in cima alla lista dei vostri progetti trova posto l’auto nuova, molto alte sono le probabilità che voi andrete a pescare dal mucchio dei SUV e crossover. Non stiamo tirando a indovinare, abbiamo semplicemente consultato le statistiche: nel 2022 a catalizzare oltre la metà delle vendite è stata proprio la categoria degli sport utility, con una netta preferenza - come si può immaginare - per SUV e crossover di dimensioni medio piccole. Tutto lascia pensare che pure nel 2023 a recitare il ruolo di protagonista siano sempre loro, i SUV compatti. Sempre più elettrificati, sempre più digitalizzati. Ma a quell’abitudine della seduta un po’ rialzata, lo spazio di bordo generoso, quell’immagine possibilmente atletica, a prescindere dall’alimentazione, gli italiani non rinunceranno. In video, o nel testo che segue, ecco - a nostro avviso - le più interessanti novità in arrivo. Le SUV novità, almeno, che per classe sociale (non troppo elevata) e fascia di prezzo (accessibile), registreranno la maggiore popolarità. Abbiamo scremato l'offerta e - tra modelli già guidati e altri visti solo in forma statica - ne abbiamo individuati sette.





Jeep Avenger

E non si può che partire da lei, Jeep Avenger, l’attesissimo baby SUV elettrico di uno dei marchi USA per antonomasia. In realtà abbiamo usato una definizione leggermente impropria, dal momento che Avenger è - sì - la prima full electric del brand Jeep, ma per venire incontro a un mercato che all’elettrico oppone ancora una discreta resistenza, in Italia si declinerà anche in formato benzina. Inoltre, nome e cognomi anglosassoni ma passaporto europeo: produzione in Polonia, codice genetico in comune con altre elettriche del Gruppo Stellantis come Peugeot e-2008 e Opel Mokka-e. Economie di scala a parte Avenger, un B-SUV da 4 metri e 08 di lunghezza, manifesta i cromosomi Jeep sia nell’aspetto, sia - nonostante la sola trazione anteriore - nelle proprietà in offroad. Non solo l’altezza da terra di 20 cm. A favorire la guida in fuoristrada è anche il programma elettronico Selec Terrain con sei modalità di funzionamento. Mossa da un motore da 156 cv e accreditata di un’autonomia di 400 km, Avenger elettrica parte da 39.500 euro incentivi esclusi. Spinta da un 4 cilindri 1.2 turbo da 100 cv accoppiato a cambio manuale a 6 rapporti, la più tradizionale Avenger a benzina costa dai 26.900 euro in su. Entrambe sono già ordinabili, almeno nell’allestimento di lancio 1st Edition. Consegne a partire dalla primavera 2023.

Peugeot 408

Di dimensioni superiori ad Avenger ma sempre rivolto al pubblico mainstream è il nuovo SUV coupé o “fastback” tramite il quale Peugeot rispolvera la sigla 408. 4 metri e 69 di superfici muscolose e smorfie ammiccanti che, siamo certi, faranno breccia nel cuoricino di uomini e donne. Il tetto spiovente non impone sacrifici né ai passeggeri posteriori, né tantomeno ai bagagli: capacità di carico di 536 litri, abbastanza per traslocare da un monolocale con un viaggio solo (o quasi, dai). Anche Peugeot 408 uscirà in versione 100% elettrica, ma solo successivamente: al momento la puoi acquistare in edizione 1.2 benzina 130 cv (prezzi, promozioni escluse, da 33.800 euro) o 1.6 benzina ibrida plug-in 180 o 225 cv (da 41.600 euro). Consegne, approssimativamente, entro il primo trimestre 2023.

Renault Austral

Restiamo in Francia per dare il benvenuto a Renault Austral, un SUV di segmento C (4 metri e 51 di lunghezza) che riceve il testimone da Kadjar, ma che rispetto a Kadjar compie un balzo di almeno due generazioni. Nel design esterno, vedi la maxi calandra e i fari a boomerang davanti e dietro. Nelle soluzioni tecnologiche di bordo, vedi il doppio schermo digitale a “elle” che tappezza il lato guida. Vedi infine la gamma motori: niente 100% elettrico, in compenso Austral è un SUV 100% ibrido, insaporendo le sue motorizzazioni a benzina a 3 o 4 cilindri di tecnologia full hybrid o mild hybrid, sia a 48 Volt di tensione, sia anche a 12 Volt. Potenze da 130 a 200 cv. Consegne previste già da gennaio, prezzi a partire da 32.000 euro.

Citroen C4 X

Chiudiamo la trilogia di SUV transalpini con un prodotto che con Peugeot 408 non nasconde un legame di parentela, ma che esprime una sua spiccata individualità. Sì perché Citroen C4 X, con quel tettuccio ad arco così dolce ma anche un frontale e una fiancata scolpiti da sedute in palestra, sviluppa ancor più fedelmente il concetto di ''coupé sui tacchi'', anzi...con scarponi da montagna. Lunga 4 metri e 60, C4 X abitabile da una famiglia intera e soprattutto in grado di coniugare il proverbiale comfort Citroen, con tocchi di classe e servizi digitali all’avanguardia. Un po’ berlina, un po’ coupé, un po’ SUV. Tre carrozzerie in un colpo solo, per tre tipologie di propulsione: 1.2 benzina, 1.5 diesel, infine l’immancabile variante full electric, nome proprio e-C4 X. Prezzi da 25.300 euro, in concessionaria tra febbraio e marzo.

Mitsubishi ASX

Il 2023 è anche l’anno di un grande ritorno, quello di un outsider come Mitsubishi ASX. Che è tutta nuova, tutta un'altra cosa rispetto al passato. E tutta sua sorella. Tanto che, a distanza, spesso e volentieri le confonderai. Nuova ASX è un clone di Renault Captur. Nella meccanica, nel look, nelle misure. Se anche il prezzo sarà identico, la differenza la farà la simpatia che nutri verso l'uno o l'altro brand. Rispetto a Captur, cambia praticamente giusto la calandra. Anche gli interni sono un dejavù, ma in fondo, è un’ottima notizia. Partner di Alleanza, Mitsubishi copia dai partner francesi di Renault l'intera rosa propulsori. Il 3 cilindri “mille” a benzina, il 4 cilindri da 1,3 litri con tecnologia mild-hybrid 12 Volt, fino ad arrivare all'elettrificazione vera e propria: prima Mitsubishi full hybrid venduta in Europa, nuova ASX sarà disponibile anche con 4 cilindri da 1,6 litri mescolato a due motori elettrici e azionato da cambio automatico Multimode. Top di gamma, ASX 1.6 ibrida plug-in, con batteria da 10,5 kWh accreditata di 49 km di autonomia. La campagna vendite scatterà a marzo 2023. Sotto data, conosceremo anche il listino prezzi. Che non si discosterà di molto, se non di qualche centinaio di euro avanti o indietro, da quello di sorella gemella Captur, che parte da 22.100 euro.

Smart #1

Degli ingredienti alla base del clamoroso successo dell’unica vera smart degna di questo nome, Smart #1 conserva poco o niente. Non fosse altro perché è un SUV di 4 metri e 27, inoltre perché in realtà il progetto è di origine cinese, più precisamente Geely, il Gruppo che del marchio Smart è oggi comproprietario insieme a Daimler. Tuttavia un nuovo modello Smart, proprio alla luce del blasone della iconica citycar biposto, merita massima considerazione. In fondo il design è grazioso, gli interni sono ultramoderni, quindi minimalisti, ultra digitalizzati e ultra connessi, il feeling di guida cittadino infine è altrettanto piacevole grazie alla sua natura full electric. Comfort e agilità, ma anche performance: 272 cv la versione base, addirittura 428 cv la variante bimotore Brabus. Batterie da 66 kWh dovrebbero assicurare un’autonomia di almeno 400 km: dipende anche da quanta pressione eserciterete sul pedale destro. Smart #1 già preordinabile, in consegna da giugno 2023. Prezzi? Da SUV compatto elettrico dalle ambizioni premium: al netto di incentivi, da 40.650 euro.

Toyota Corolla Cross

Un nome che è una pietra miliare dell’automobilismo mondiale, un suffisso che è garanzia di automobilismo “4.0”. Mercato SUV chiama, Toyota Corolla risponde. A giudicare dall’interesse suscitato in fase di lancio, Corolla Cross una delle candidate al ruolo di ''cannibale'' del segmento dei crossover taglia M. Già in vendita, nel 2023 esprimerà tutto il suo potenziale. SUV compatto di segmento C che si piazza a metà strada tra C-HR e RAV4, Corolla Cross è la prima Toyota equipaggiata di full hybrid di quinta generazione: più coppia, più potenza dal motore elettrico, maggiore efficienza. Componente termica interpretata da un 2 litri a benzina, due configurazioni di trazione: anteriore o integrale, con motore elettrico aggiuntivo sull'asse posteriore che entra in funzione automaticamente in condizioni di scarsa aderenza. Per l’ultima release del proverbiale ibrido Toyota, prezzi a partire da 38.000 euro.

TO BE CONTINUED

Abbiamo elencato i sette SUV compatti o sub-compatti che a nostro avviso popoleranno le parte alta della classifica. Abbiamo messo da parte i prodotti di lusso o i low cost in senso stretto. L’offerta SUV 2023 sarà in ogni caso molto vasta: di recente, si è aggiunta alla compagnia anche nuova Hyundai Kona. Siete tra coloro che sceglieranno una delle ''sette sorelle'', oppure proseguirete la vostra...esplorazione?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/12/2022