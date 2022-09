Nuova Mitsubishi ASX, trova le differenze con Captur. Video

Tutta nuova, tutta un'altra cosa rispetto al passato. E tutta sua sorella. Tanto che, a distanza, spesso e volentieri le confonderai. Nuova Mitsubishi ASX è un clone di Renault Captur. Nella meccanica, nel look, nelle misure. Se anche il prezzo sarà identico, la differenza la farà la simpatia che nutri verso l'uno o l'altro brand. Scopri nuova ASX nel video della world premiere.

Per tutte le considerazioni sul design, vedi Captur seconda serie: cambia giusto l'aspetto della calandra. Ha più senso, semmai, un confronto con ASX prima edizione. Sebbene l'erede mantenga le solite proporzioni da SUV compatto (4.228 mm di lunghezza, 1.797 mm di larghezza, 1.573 mm di altezza), rispetto a prima si avvale di sedile posteriore scorrevole che offre - a seconda della configurazione - più spazio per le gambe o più spazio per il bagagliaio. Dal volume di carico che oscilla così da 332 litri a 401 litri.

Partner di Alleanza, Mitsubishi copia dai partner francesi di Renault l'intera rosa propulsori. La gamma si apre con un 3 cilindri a benzina di 1,0 litri da 91 CV e prosegue con un 4 cilindri da 1,3 litri con tecnologia mild-hybrid 12 Volt (due uscite di potenza: 140 CV e cambio manuale a 6 marce, oppure 158 CV e cambio a doppia frizione a 7 marce).

HARD HYBRID Fino ad arrivare all'elettrificazione vera e propria: prima Mitsubishi full hybrid venduta in Europa, nuova ASX sarà disponibile anche con 4 cilindri da 1,6 litri mescolato a due motori elettrici e azionato da cambio automatico Multimode, potenza di sistema di 143 CV. Top di gamma, ASX ibrida plug-in da 159 CV: all'1,6 litri sono sempre associate due unità motrici elettriche, ma alimentate da batteria da 10,5 kWh accreditata di 49 km di autonomia quando ricaricata dall'esterno.

Un dejavù si assapora anche in cabina: per prendere le distanze da Captur, nuova ASX non si impegna granché. Dietro il volante, a seconda del proprio budget di spesa, puoi optare per un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici con navigazione 3D, oppure - calando di pretese - uno schermo virtuale da 7 pollici, o da 4,2 pollici con tachimetro e contagiri analogici.

CAR CONFIGURATOR Anche l'infotainment è modulabile a piacimento. Schermo orizzontale da 7 pollici, oppure ''tablet'' con orientamento verticale da 9,3 pollici. Entrambi possono essere collegati in modalità wireless a Apple CarPlay o Android Auto, entrambi permettono di scegliere la modalità di guida, le funzioni di intrattenimento e l'illuminazione ambientale (8 opzioni di colore).

La suite di funzionalità di sicurezza include, di serie, avviso di collisione posteriore, assistenza alla frenata di emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti, mantenimento attivo della corsia e riconoscimento dei segnali stradali. Disponibili a pagamento altri ADAS come blind spot assist, cruise control adattivo e abbaglianti dinamici. Con pacchetto MI-Pilot, che combina cruise control adattivo e centraggio attivo della corsia, pareggi gli standard di guida autonoma Livello 2.

In Europa, la campagna vendite di nuova Mitsubishi ASX scatterà a marzo 2023. Sotto data, conosceremo anche il listino prezzi. Che non si discosterà di molto da quello di sorella gemella Captur (da 22.100 euro), se non di qualche centinaio di euro avanti o indietro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/09/2022