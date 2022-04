A volte ritornano: la nuova Mitsubishi Colt in Europa nel 2023

Arriverà il prossimo autunno, in tempo per festeggiare i suoi primi sessant’anni: anche con motorizzazione full-hybrid (HEV)

Correva il 1962 quando Mitsubishi ha utilizzato per la prima volta il nome Colt su un suo modello, sviluppato per successive sei generazioni di auto compatte. L’ultima, prodotta anche in Europa tra il 2004 e il 2014, è stata venduta in oltre 400mila esemplari, di cui 36mila solo in Italia.

Mitsubishi Colt, la prima 600 del 1962

LA FAMIGLIA SI ALLARGA In occasione dei primi sessant’anni di Mitsubishi Colt, la casa di Tokyo ha annunciato lo sviluppo di un nuovo modello, il cui debutto è previsto in Europa per l’autunno del 2023, dopo quasi dieci anni di assenza. Colt è solo l’ultimo tassello di un puzzle che vede Mitsubishi intenzionata ad ampliare la sua copertura del mercato nel Vecchio Continente: si aggiunge infatti alla piccola Space Star, alla ASX appena annunciata e alla nuova Eclipse Cross plug-in.

Mitsubishi Colt, la terza generazione del 1987

COM’È FATTA Come la nuova ASX, anche Colt 2023 sarà prodotta nello stabilimento Renault di Bursa in Turchia e basata sulla piattaforma CMF-B dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. La prima immagine teaser mostra un corpo vettura caratterizzato da linee tondeggianti, soprattutto nel posteriore, con gruppi ottici sporgenti e una linea di cintura che risale leggermente verso il lunotto; le maniglie delle portiere posteriori sono nascoste nella cornice del finestrino. Più personale l’anteriore: il cofano è solcato da due profonde nervature, e i gruppi ottici riprendono – ed esasperano – la firma luminosa a C degli ultimi modelli. Tanta la tecnologia a bordo, assicura Mitsubishi, e nella gamma dei propulsori ne arriverà anche uno full hybrid (lo stesso usato anche per Renault Clio?).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/04/2022