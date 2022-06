Citroen e-C4 X: un video anticipa la rivale della Renault Arkana

Un frontale alto e muscoloso, caratterizzato dalle luci che disegnano una sorta di X luminosa per dare uno sguardo tecnologico e accigliato; fiancata filante, da berlina a tre volumi rialzata e con le scarpe grosse, sottolineate da protezioni in plastica sui passaruota; una coda un po' più che accennata, con un labbro affilato ad aiutare il distacco dell'aria con funzione aerodinamica, e infine un cavo di ricarica attaccato sul fianco posteriore sinistro: si svela poco a poco, nel video condiviso su Twitter da Citroen UK, la nuova Citroën e C4 X, una crossover che ha tutta l'aria di voler dare filo da torcere alla Renault Arkana. Qualche anticipazione dopo il filmato.

L'IPOTESI ELETTRICA Qualcosa di certo lo sapremo entro poche ore, come annunciato dal Tweet di Citroen, ma secondo i primi rumor la nuova e-C4 X potrebbe adottare la stessa piattaforma dell'e-C4 completamente elettrica. Se l'e-C4 X manterrà le caratteristiche tecniche della e-C4, possiamo aspettarci che il nuovo crossover produca 136 CV di potenza (100 kW) e 260 Nm, con trazione anteriore e autonomia sui 350 km grazie al pacco batterie da 50 kWh.

Citroen e C4 X, dettaglio del frontale

CI SARÀ UNA VARIANTE A BENZINA? Oltre alla versione EV non dovrebbero mancare varianti con motore tradizionale e qui un possibile candidato potrebbe essere il tre cilindri PureTech turbo benzina da 1,2 litri già visto sulla C4, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti. Citroen e C4 X, il cavo di ricarica

UNO SGUARDO AGLI INTERNI Quanto all'abitacolo, il video teaser di Citroen UK è avaro di dettagli: non proprio da bocca cucita, ma quasi. L'unica cosa che salta all'occhio è che il volante avrà la parte inferiore della corona piatta e decorata con la plastica cromata in bella vista, per lo meno nell'allestimento mostrato. Altro, per ora, non si riesce a scorgere. Chiaramente mancano informazioni sulle dimensioni e la capacità del bagagliaio, così come qualsiasi indicazione sui prezzi, ma contiamo di scoprire di più nelle prossime ore.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/06/2022