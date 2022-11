Car of the Year 2023, c'è anche Jeep Avenger. Le sette finaliste

Niente Italia ai Mondiali di calcio, niente Italia nemmeno in finale del concorso automobilistico più prestigioso. O meglio: un po' di Italia c'è, visto che con il Belpaese Jeep Avenger mantiene pur sempre un filo diretto. Anche il Salone di Ginevra, proprio come gli odierni Mondiali, dall'anno venturo si svolgerà in Qatar, tuttavia la cerimonia di premiazione del Car of the Year 2023 - tradizionalmente associata alla rassegna elvetica - non parte per il Medio Oriente, restando in Europa. Per cononoscere la prossima Auto dell'Anno, l'appuntamento è il 13 gennaio 2023 al Salone di Bruxelles. Jeep Avenger non è l'unico SUV elettrico (o ''anche'' elettrico, vista la sua declinazione con motore termico a benzina). Sotto, la lista delle 7 finaliste. Tra le quali manca Alfa Romeo Tonale: il SUV compatto del Biscione ha fatto parte del ''gruppone'' delle 27 candidate, ma non passa al turno successivo.

Car of the Year 2023, il logo ufficiale

A gennaio si saprà quale modello, nell'albo d'oro del Car of the Year, succederà a Kia EV6, Auto dell'Anno 2022. Improbabile un ''bis'' tutto Kia, mentre le chanche che Avenger, dalla giuria internazionale di 61 giornalisti, riceva il punteggio più alto, non sono affatto basse. Avenger se la vedrà con altri 3 modelli full electric (Ariya, Solterra/bZ4X, ID. Buzz). Se si fa eccezione per ID. Buzz, carrozzeria monovolume/multispazio, l'intera rosa delle candidate appartiene alla categoria dei SUV/crossover, elettrificati in tutto o in parte. Si accettano pronostici.