Jeep Avenger: al via gli ordini del "mini" SUV elettrico (anche benzina)

Dopo aver ricevuto oltre 10.000 prenotazioni online, da oggi - mercoledì 11 gennaio - è possibile ordinare l’intera gamma Jeep Avenger, la prima vettura 100% elettrica del marchio a Stelle e Strisce. Nuova Jeep Avenger è offerta in due motorizzazioni (full-electric o benzina) e in quattro allestimenti: Avenger (solo full-electric), Longitude, Altitude e Summit. La versione a batteria garantisce fino a 400 km di autonomia nel ciclo WLTP e oltre 550 km in città (qui la nostra video anteprima). Inoltre, in esclusiva per l’Italia e la Spagna, Avenger elettrica è affiancata da un modello con motore termico altrettanto vivace ed efficiente in termini di consumi ed emissioni.

Jeep Avenger: 3/4 anteriore

LA PRIMA ELETTRICA Jeep Avenger elettrica è il nuovo punto di ingresso nella gamma Jeep. Grazie al propulsore sincrono a magneti permanenti anteriore da 156 CV e 260 Nm di coppia, questa BEV (Battery Electric Vehicle) riesce a percorrere fino a 400 km nel ciclo WLTP e si ricarica rapidamente sfruttando le colonnine in corrente continua (DC) fino a un massimo di 100 kW (qui il debutto al Torino City Marathon). In questa maniera sono sufficienti pochi minuti di attesa per ripristinare 30 km di autonomia: la distanza media giornaliera percorsa dai clienti europei. La gemella benzina può contare invece su un efficiente 1.2 turbobenzina da 100 CV e 205 Nm, che copre lo 0-100 km/h in 10,6 secondi con un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km. Nuova Avenger è la prima vettura Jeep a trazione anteriore dotata di serie delle funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control che, insieme all’altezza da terra di 20 cm, all’angolo di attacco di 20° e all'angolo di uscita di 32°, la rendono un veicolo con potenzialità fuoristradistiche inaspettate.

Jeep Avenger interni

SEMPLIFICARE L’intera gamma è stata progettata per ridurre la complessità della scelta, rendendo così l’acquisto facile e intuitivo. 4 allestimenti, 7 colori per la carrozzeria e fino a un massimo di 5 pacchetti di personalizzazione. Avenger (disponibile solo per la motorizzazione elettrica) include cerchi neri da 16 pollici e fari full-LED. Di serie il Cruise Control e il Lane Keep Assist, l’infotainment da 10,25 pollici, il quadro strumenti digitale da 7 pollici e il climatizzatore automatico. Longitude offre ulteriori elementi distintivi, come: le maniglie delle porte in tinta e le piastre sottoscocca grigie. La versione elettrica della Longitude dispone inoltre di sensori di parcheggio posteriori. Altitude si distingue per i cerchi in lega da 17 pollici, le piastre sottoscocca argentate, i sedili premium in tessuto e vinile che si abbinano alla fascia argentata della plancia e agli accenti in tinta degli interni. All’elenco si aggiungono: i sensori di parcheggio posteriori e il portellone posteriore elettrico. La versione a batterie è dotata di portellone handsfree e della funzione Passive Entry. L’allestimento Summit - Il top della gamma - include cerchi in lega da 18 pollici, fari e luci posteriori full-LED. Inoltre, l’abitacolo può contare su luci ambient multicolore, sulla fascia gialla per il cruscotto e sul caricatore wireless per smartphone. Summit offre tecnologie ADAS di ultima generazione: guida autonoma di livello 2, sensori di parcheggio a 360° e telecamera posteriore.

Jeep Avenger in carica

COME TU MI VUOI Jeep Avenger è disponibile in sette colori ispirati al mondo dell’avventura, della libertà e della natura: tre colori pastello (Snow, Volcano e Ruby) e quattro colori metallizzati (Sun, Lake, Granite e Stone), oltre a una livrea bicolore con tetto Volcano per gli allestimenti superiori. Infine, per Longitude, Altitude e Summit sono disponibili fino a cinque diversi pack che consentono di personalizzare ulteriormente la nuova Avenger con accessori esclusivi. Jeep Avenger è disponibile in 48 rate mensili da 249 euro per la versione elettrica (Altitude) e da 199 euro per la 1.2 benzina (Altitude), in entrambi i casi comprensivi degli incentivi statali. I prezzi di listino attaccano a 39.500 euro per la BEV e a 26.900 euro per la versione entry-level benzina. Le prime consegne sono previste per il secondo trimestre 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 11/01/2023