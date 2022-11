Il nome della Wagoneer elettrica? Jeep chiede suggerimenti a internet

Dopo la piccola Avenger, presentata ufficialmente lo scorso novembre al Salone dell’Auto di Parigi (qui la nostra anteprima video), Jeep sta lavorando a due nuovi modelli 100% elettrici, la inedita Recon e la più grande Wagoneer S, presentato lo scorso settembre. Non sarà questo però il nome definitivo dell’auto.

Jeep Wagoneer S, il contest per scegliere il nome

CONTEST Jeep ha aperto il sito namethenewwagoneer.com dove chiede agli internauti suggerimenti sulla denominazione dell’auto. Il contest chiude il prossimo 2 dicembre. L’autore del suggerimento che verrà scelto dalla casa americana riceverà un premio del valore di circa 40mila dollari, e che consiste in una vacanza presso il Jackson Hole Mountain Resort, comprensivo di biglietti aerei per raggiungere la destinazione, vitto e alloggio, skipass e affitto attrezzature.

L’AUTO Realizzata sul pianale STLA Large, la nuova Wagoneer S dovrebbe avere potenze fino a 600 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. L’autonomia stimata dovrebbe superare di slancio i 600 km. Non è esclusa la possibilità di varianti con motorizzazioni meno potenti, mentre la trazione integrale dovrebbe essere di serie per tutte le versioni.

VEDI ANCHE

Jeep Wagoneer S, il contest per scegliere il nome del SUV elettrico

QUANDO ARRIVA La Wagoneer S (o come si chiamerà) non verrà messa in vendita per almeno un altro anno, con i preordini che dovrebbero aprire all’inizio del 2023, magari già dalla fiera della tecnologia CES di Las Vegas, che si tiene a gennaio.

FERMI! Prima che vi precipitiate a suggerire nomi a Jeep, sappiate che l’iniziativa è riservata ai soli residenti negli Stati Uniti. Che sia finalmente giunto il momento di fare un colpo di telefono allo zio d’America che non sentite da tanto tempo?

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/11/2022