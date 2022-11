Jeep Avenger: sul web le foto delle versione benzina

Nuova Jeep Avenger è stata fra le protagoniste indiscusse del Salone di Parigi 2022 (qui la nostra anteprima). Presentata in versione completamente elettrica, si tratta del primo veicolo a batterie dello storico costruttore a Stelle e Strisce. Proprio durante il corso della kermesse francese i vertici Jeep avevano anticipato l’arrivo di una variante spinta da un motore termico. Sono passate giusto un paio di settimane dalla fine dell’evento nella Ville Lumière, ed ecco che sul web appaiono le prime foto di Jeep Avenger benzina con il suo bel tubo di scarico al posteriore!

Nuova Jeep Avenger benzina

LO SCARICO NON MENTE Uno degli aspetti che più ci ha colpito di questo prototipo Avenger sono i fari. Dalle foto scattate da GABETZspyUNIT si nota infatti che i proiettori principali sono stati quasi totalmente oscurati, tanto da confondersi con la griglia anteriore. Il muletto, in colorazione nero lucido monta poi gli stessi cerchi in lega a cinque razze di Jeep Renegade. Al momento, Jeep non ha ancora reso note le specifiche della versione a benzina dell'Avenger (qui Jeep Avenger 4x4 Concept). Tuttavia, è lecito aspettarsi che sotto il cofano della baby-Jeep possa trovare spazio il 3 cilindri turbo da 1,2 litri, la stessa unità montata su Opel Mokka e su altri modelli del Gruppo Stellantis.

Jeep Avenger benzina: laterale

BASE COMUNE Giusto per rinfrescare la memoria, vale la pensa ricordare che nuova Jeep Avenger EV nasce sulla stessa piattaforma eCMP di Peugeot e-2008, Opel Mokka-e e Citroen DS3 E-Tense. Avenger full-electric monta un pacco batteria da 54 kWh posizionato sotto i sedili anteriori e posteriori, che alimenta un motore elettrico da 156 CV e 260 Nm di coppia. L'autonomia del nuovo B-SUV dichiarata da Jeep nel misto WLTP è di 400 km, che diventano 550 nel ciclo urbano.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/11/2022