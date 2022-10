Jeep CJ Surge Electromod il concept Mopar al Salone di Las Vegas

Trasformare in elettriche le auto classiche e iconiche è per molti un pugno nello stomaco, ma se questo a un certo punto diventasse l'unico modo per salvarle? Accanto a tante start-up anche le case automobilistiche stesse studiano il problema e al salone di Las Vegas SEMA 2022, Mopar ha presentato il concept Jeep CJ Surge.

Jeep CJ Surge, 3/4 posteriore

Jeep CJ Surge è un electromod, ossia un'operazione di restauro con modfica (restomod, in inglese) che porta alla trasformazione elettrica di un'auto a motore tradizionale. Gli uomini di Mopar l'hanno effettuata su una classica Jeep CJ per studiare le potenzialità di un kit in grado di elettrificare i suoi modelli del passato, con l'idea di offrirlo agli appassionati, prima o poi. Dal'esterno, CJ Surge si caratterizza per la verniciatura in tinta Copper Canyon con cofano e calandra in nero lucido a contrasto, sottolineate da ulteriori striscie Surf Blue a ravvivare la grafica.

Jeep CJ Surge, il vano motore

Il sistema installato sulla CJ Surge è stato realizzato ad hoc e rispetta la trazione 4x4, anche se in luogo del cambio troviamo un transfer case Jeep a due velocità selezionabili. Sotto il cofano troviamo un motore elettrico scalabile da 400 volt e 200 kW (272 CV), ancorato al telaio tramite supporti progettati su misura. La batteria installata nel cassone, ben visibile nelle foto, ha una capacità di 50 kWh ed è costituita da 24 moduli agli ioni di litio. La presa di ricarica si trova sul lato sinistro della fiancata, appena dietro l'apertura che consente l'accesso al sedile di guida.

VEDI ANCHE

Jeep CJ Surge, il paraurti con verricello e ganci di traino

L'assetto rialzato di oltre 5 cm permette l'adozione di pneumatici specifici per il fuoristrada BFGoodrich da 35 pollici calzati su cerchi Black Rhino Solid nero opaco in misura 18x9 pollici, che danno all'auto un look particolarmente muscoloso. E per non lasciare le cose a metà, gli assali Dana 44 Crate presi dal catalogo Jeep Performance Parts (JPP) aiutano le manovre nel fuoristrada impegnativo. Il sottoscocca è protetto da piastre paramotore provenienti dal catalogo JPP per Rubicon, come pure il paraurti anteriore su cui spicca il verricello JPP Rubicon Warn e i due ganci di traino in colore Surf Blue, oltre ai fari fendinebbia supplementari a LED color ambra. Anche le pedane sottoporta sono state scelte tra gli accessori ufficiali della Casa.

Jeep CJ Surge, il volante

All'interno, Jeep CJ Surge mantiene gran parte dell'essenzialità del modello originale. Un comando rotante permette di selezionare la marcia avanti, la retro, la folle o la funzione di parcheggio, mentre il volante è personalizzato con un pulsante per il clacson del catalogo JPP. Un semplice indicatore di carica mostra il livello residuo della batteria. I sedili sono montati su appositi supporti rialzati e presentano un rivestimento in tessuto nero Sedoso con inserti pied de poule e impunture Surf Blue che richiamano le strisce sulla carrozzeria. Il rollbar è realizzato su misura e un tendalino tipo bikini offre protezione da sole e intemperie.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/10/2022