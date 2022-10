Torna la Jeep Web Week, c'è un bonus su Compass e Renegade 4xe

Fino al 28 ottobre, sconto per chi acquista online uno dei due SUV ibridi plug-in. Fino a domenica 23, gamma Jeep 4xe in piazza

L'elettrico è il futuro, il plug-in hybrid è il presente. Almeno, il presente di Jeep, un marchio che si muove in equilibrio tra una storia di motori termici e un destino da brand full electric. Destino del quale nuova Jeep Avenger è solo un assaggio, e di cui Renegade e Compass 4xe rappresentano ideale anello di congiunzione con l'eredità. Proprio a Renegade e Compass ibride ricaricabili, Jeep torna a dedicare una promozione speciale: riservata - a proposito di nuovi stili di vita - al canale online.

JEEP WEEB WEEK Sino al 28 ottobre, chi acquistasse Jeep Renegade 4xe o Jeep Compass 4xe tramite la piattaforma web dedicata, riceverà in omaggio la vernice, sia essa metallizzata, oppure pastello. Per uno sconto che parte, rispettivamente, da 750 euro nel caso di Renegade, e da 800 euro per la sorella maggiore Compass. Per approfittare dell'iniziativa, è sufficiente collegarsi a jeep-official.it e spendere il codice promozionale WEBWEEK. Inoltrato l'ordine, l'assistenza del concessionario resta comunque garantita per tutto il resto del processo di acquisto, di consegna e di possesso.

JEEP 4Xe WEEK E sempre in collaborazione con la rete dei concessionari è possibile, sino a domenica 23 ottobre, conoscere dal vivo l'intera gamma Jeep 4xe Plug-In Hybrid, in un contesto ancora più amichevole del solito: “4xe Week” il titolo dell'iniziativa che animerà le piazze delle principali città italiane per l'intero fine settimana. Renegade e Compass, dunque, ma anche Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe.

