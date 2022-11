Nuova Jeep Avenger: il debutto alla Torino City Marathon. I prezzi

La prima elettrica del marchio americano sbarca in Italia in concomitanza con la maratona di Torino 2022

Domenica 6 novembre 2022 si è svolta per le strade di Torino la City Marathon, un appuntamento podistico di rilievo internazionale che ha richiamato sotto la Mole qualcosa come 2.500 atleti. Grazie al patrocino di Jeep - main sponsor della manifestazione - la Torino City Marathon (da 42 chilometri) e la Torino City Run (da 10 chilometri) sono state l’occasione ideale per presentare per la prima volta al pubblico italiano nuova Jeep Avenger full-electric (qui le foto spia della versione benzina).

Nuova Jeep Avenger: frontale

MARATONETA Il B-SUV di Jeep ha dato il via alla manifestazione percorrendo insieme ai runner i primi metri della corsa. La nuova BEV (Battery Electric Vehicle) dello storico marchio a Stelle e Strisce ha catturato l’attenzione di atleti e passanti grazie al suo look giovanile e alle sue dimensioni a prova di città. Un’auto pensata per scorrazzare in totale libertà nel centro storico, ma che non rinuncia al DNA avventuriero proprio di tutti i modelli Jeep. E ciò lo si intuisce da alcuni dettagli non secondari, come: gli angoli d’attacco e d’uscita generosi, i rivestimenti dei passaruota sagomati e l’altezza da terra non indifferente.

Nuova Jeep Avenger: posteriore

TECNOLOGIA EVOLUTA Grazie all’evoluta piattaforma modulare e-CMP2 e alla batteria da 54 kWh, Jeep Avenger può percorrere 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in quello urbano. Le ricariche in corrente continua accettano una potenza massima di 100 kW, il che permette di raggiungere l’80% di autonomia in poco più di mezz’ora. Il B-SUV è equipaggiato inoltre con una di serie dei sistemi di ultima generazione, come: il Selec-Terrain e l’Hill Descent Control. Soluzioni pensate per l’off-road che regalano all’auto capacità fuoristradistiche uniche nel segmento.

Nuova Jeep Avenger: interni

I PREZZI Già disponibile nella serie speciale 1st Edition, Jeep Avenger è prenotabile a questo link. La 1st Edition dispone di fari full LED, guida autonoma di livello 2, sistema di infotainment Uconnect con quadro strumenti da 10,25 pollici e display principale da 10,25 pollici e Apple CarPlay/Android Auto wireless. Completano il pacchetto dotazioni: il clima automatico, il Blind Spot System, i sensori di parcheggio a 360° con telecamera posteriore e il cavo Mode 3 per la ricarica dalle colonnine pubbliche. I prezzi? La versione benzina con motore 1.2 turbo 100 CV parte da 26.900, mentre la full-electric attacca a 34.500 euro. Quest'ultimo comprende il contributo statale dal valore di 5.000 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 07/11/2022