Jeep Renegade 4xe indossa la divisa della Polizia Locale di Roma

Quaranta esemplari consegnati ai vigili della capitale, che si aggiungono alle altre 600 unità del gruppo Stellantis in uso alle Forze dell’Ordine

Si arricchisce dei suoi primi veicoli plug-in la flotta delle auto del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale: sono infatti 40 le Jeep Renegade 4xe Plug-in Hybrid Limited (qui la nostra prova su strada) messe a disposizione dei vigili capitolini, che si vanno a unire agli oltre 600 mezzi delle Forze dell’Ordine della capitale forniti dal gruppo Stellantis.

Jeep Renegade 4xe plug-in per la Polizia Locale di Roma Capitale

LA JEEP ALLA SPINA In attesa della prima elettrica della casa americana, la piccola Avenger (che però arriverà anche a benzina), l’elettrificazione della flotta delle FF.OO. passa anche dai veicoli cosiddetti LEV, Light Emission Vehicles, a basse emissioni come quelli plug-in. Jeep Renegade 4xe monta un quattro cilindri turbobenzina da 1.3 litri e un motore elettrico sull’asse posteriore, con una potenza di sistema di 190 CV e una trazione integrale gestita elettronicamente.

VEDI ANCHE

DOTAZIONI SPECIFICHE Le auto fornite alla Polizia Locale di Roma sono arricchite da diversi accessori specifici per la loro destinazione d’uso: un pannello a messaggi variabili per mostrare alla popolazione informazioni diverse in tempo reale montato sul tetto, insieme ai lampeggianti blu a LED. Nella parte anteriore del tetto c’è poi un faro centrale con luce di profondità, due ripetitori a LED blu ai lati della calandra, accanto alle luci anteriori.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/03/2023