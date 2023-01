Jeep presente con la gamma 4xe al Motor Bike Expo

Jeep sarà fra i protagonisti della quindicesima edizione di ''Motor Bike Expo'', in programma a Veronafiere dal 27 al 29 gennaio. Per le tre giornate dell’evento, il brand ha pensato a un programma strutturato e ricco di attività. La gamma Jeep potrà essere ammirata in un’area dedicata dell’esibizione con un focus particolare sulla tecnologia ibrida plug-in 4xe (qui il concept di Jeep Avenger 4xe). Inoltre, per i manici del fuoristrada sarà possibile mettere alla prova le doti off-road di ogni SUV Jeep 4xe su un percorso specifico pensato per esaltarne le caratteristiche tecniche.

La gamma elettrificata di Jeep

VEDI ANCHE

TEST OFF-ROAD L’area esterna ai padiglioni di Veronafiere - infatti - ospiterà un sentiero per test drive, con ostacoli e saliscendi tortuosi. A bordo delle vetture ci saranno istruttori ufficiali Jeep per l’intera durata della manifestazione. Infine, all’appello non mancherà il celebre Truck Jeep, che consente di cimentarsi in prove impegnative e adrenaliniche. Attraverso un processo completamente automatizzato, il rimorchio si trasforma in spazio espositivo dotato di pareti LED, Wall Box per la ricarica e ponte da 9 metri di altezza con bascula con pendenza di 45°.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 27/01/2023