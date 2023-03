Jeep Avenger: ecco quand'è il "porte aperte" nelle concessionarie

Ecco le date per il porte aperte Jeep Avenger: l'appuntamento da segnare in agenda per vederle dal vivo il nuovo mini-SUV

Per chi fosse interessato o semplicemente incuriosito dalla nuova Jeep Avenger, il ''porte aperte'' per vederla dal vivo nelle concessioarie italiane si terrà nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 marzo 2025. Il nuovo mini-SUV - o B-SUV, che dir si voglia - è il primo modello Jeep proposto in versione 100% elettrica, e per chi non fosse ancora pronto per guidare un'auto elettrica è disponibile in Italia anche con motore a benzina.

Jeep Avenger, 3/4 posteriore

Anzi, c'è da scommettere che proprio Jeep Avenger a benzina turbo sarà la versione più richiesta. Con una cilindrata di 1,2 litri eroga 100 cavalli a 5.500 giri, e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km. Jeep Avenger elettrica eroga invece 156 CV, e 260 Nm di coppia massima. E grazie alla batteria da 54 kWh, offre fino a 390 km di autonomia misurati nel ciclo misto WLTP. Qui l'approfondimento su Jeep Avenger.

Jeep Avenger, l'abitacolo

Lunga 4,08 m, Jeep Avenger ha 5 posti e un bagagliaio da 380 litri (355 litri la BEV) ai vertici del segmento, oltre a caratteristiche di altezza da terra e protezioni sottoscocca da vera fuoristrada. La trazione è solo anteriore, ma grazie alle sei regolazioni elettroniche del controllo di trazione tramite il caratteristico comando Selec Terrain è comunque possibile ottimizzarne il comportamento in base al tipo di terreno da affrontare: Normal per le strade normali, Eco per la guida risparmiosa, Sport per divertirsi tra le curve, Snow per i terreni innevati, Mud per affrontare il fango e Sand per i terreni sabbiosi.

Jeep Avenger, bagagliaio ad apertura elettrica di serie

Jeep Avenger in allestimento Altitude, fino al 31/03/2023, è disponibile in rate mensili 199 euro per la motorizzazione 1.2 benzina: prezzo di 25.300 euro, anticipo di 7.340 euro e rata finale residua dopo 49 mesi di 13.149,26 euro. Le rate includono due anni di manutenzione programmata presso i centri di assistenza Jeep autorizzati. Rate da 249 euro per la versione Full Electric, con anticipo di 9.860 euro e rata finale residua di 19.455, 37 euro dopo 49 mesi: prezzo di listino 39.900 euro e prezzo in promozione 34.900 euro, comprensivo del contributo statale di 5.000 euro, ove applicabile.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/03/2023