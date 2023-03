Jeep Easter Safari 2023, niente Wrangler EV ma tante altre sorprese

Avanti sull'elettrico, ma avanti un po' alla volta. Guai a perdere di vista il nocciolo dell'esperienza Jeep, che è in primo luogo offroad avventuroso. Mancano un paio di settimane al tradizionale Safari di Pasqua, appuntamento che quest'anno giunge alla sua 57esima edizione. Sempre da tradizione, l'Easter Jeep Safari è preceduto da una serie di bozzetti dei prototipi che alla kermesse debuttano in premiere mondiale. A questo giro, tra le concept rientrano nuove interpretazioni sia del SUV Grand Wagoneer, sia - così sembra - del pickup Gladiator e del fuoristrada-icona Wrangler. Molto probabilmente, tutti quanti con propulsori elettrificati. Ma elettrificati...quanto? Non al 100%.

HALF ELECTRIC I modelli Jeep che affronteranno il celebre rally di Moab, nello Utah, saranno dunque aggiornati con gadget fuoristrada di Jeep Performance Parts / Mopar e verranno verniciati con colori stravaganti. E sotto il cofano? Jeep non ha fornito molte informazioni, ma la ''capacità fuoristrada elettrificata'' menzionata nel comunicato stampa suggerisce un uso più ampio del propulsore ibrido plug-in 4xe, non di propulsori full electric. Dopo il reveal di Jeep Magneto due anni fa, di un'edizione più vicina a un prodotto di serie di Wrangler elettrico, se ne riparlerà quindi in futuro.

AVVENTURE A COLORI Rivoluzione energetica a parte, l'Easter Safari resta sempre un'occasione unica, per Jeep, di dare sfogo all'immaginazione. Dopo le immagini diffuse nei giorni scorsi (vedi le due foto sopra) che ritraevano un Gladiator e una Wrangler Unlimited 4xe, l'ultimo mazzo di teaser include tre schizzi (il che significa che Jeep porterà almeno cinque veicoli a Moab quest'anno). Uno di questi (vedi foto sotto) mostra la parte anteriore di un Wrangler Rubicon viola/rosa, con gli accenti blu che ne rivelano la natura 4xe. Il secondo schizzo (vedi copertina) è un Wrangler - o un Gladiator: è ripreso frontalmente - con la nuova griglia a sette feritoie che ha debuttato nelle edizioni del 20° anniversario. Possiamo anche intravedere uno speciale bull bar, pneumatici fuoristrada più grandi e una sorta di cavi sui parafanghi anteriori che probabilmente serviranno a fissare qualcosa sul tetto.

IL LUSSO DELL'OFFROAD Ultimo, ma non meno importante, ecco (vedi sotto) un Grand Wagoneer bluastro con pneumatici all terrain per migliorare le sue credenziali fuoristrada, probabilmente combinati con un sollevamento delle sospensioni. Altri dettagli sono le estensioni del parafango nero lucido e l'adesivo sul cofano. Potrebbe non essere finita qui, aspettiamoci altre ''sorprese'' di Pasqua.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/03/2023