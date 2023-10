AMG GLE 53 Hybrid, dal 2024 il racing SUV "ricaricabile"

Già esiste un SUV Mercedes-AMG che viene alimentato interamente da corrente elettrica (parliamo di AMG EQE SUV), quindi non è per niente una sorpresa se ora AMG GLE raddoppia e affianca a GLE 53 un'alternativa ibrida plug-in. Semplicemente nominata AMG GLE 53 Hybrid. E a differenza di altre AMG ibride ricaricabili (tipo AMG GLC 63), in modalità 100% elettrica questo bestione a duplice alimentazione viaggia per decine di chilometri. Uscita indicativa nel 2024, prezzi (in Germania) da 125.500 euro (GLE SUV) e 133.850 euro (GLE Coupè). Un po' di numeri.

AMG GLE 53 Hybrid, il super SUV si attacca alla spina

PLUG-IN BEAST Nuova Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid si avvale di un gruppo propulsore ibrido plug-in composto da un 6 cilindri in linea da 3,0 litri da 449 CV, un motore elettrico da 136 CV e un maxi pacco batterie da 31,2 kWh. L'inedita configurazione imprime al super SUV Mercedes una potenza combinata di 544 CV e una coppia di 750 Nm. Ciò è sufficiente per farlo accelerare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h. Si diceva della percorrenza in modalità EV: con un ciclo di carica, hai energia per 80-87 km, non male.

Motore 6 cilindri in linea da 3,0 litri + motore elettrico

UN PASSO INDIETRO Per mettere tutti questi numeri in prospettiva, la odierna Mercedes-AMG GLE 53 adotta il medesimo 6 cilindri in linea da 3,0 litri, ma associato a tecnologia mild hybrid 48 volt. Potenza di 435 CV termici +21 CV elettrici, 559 (+200) Nm di coppia: sempre un atleta in forma olimpica, tuttavia lo ''0-100'', rispetto alla nuova variante PHEV, richiede 3 decimi in più.

Mild hybrid vs Plug-in Hybrid: sullo scatto vince il Plug-in Hybrid

VEDI ANCHE

SEGNI PARTICOLARI Sistema ibrido plug-in a parte, nuova GLE 53 Hybrid si distingue anche per una griglia anteriore leggermente rivista, che dirige l'aria verso uno scambiatore di calore aggiuntivo. Oltre che per i badge ''Hybrid'' e per le funzionalità specifiche degli schermi di bordo, dalle quali tenere sotto controllo stato di carica e autonomia residua.

All'esterno, la Plug-in è quasi identica al Mild hybrid

RINFORZI DI PESO Data la massa del pacco batteria, non sorprende inoltre che anche le sospensioni pneumatiche AMG Ride Control+ siano state appositamente ricalibrate. Mercedes non entra nei dettagli, ma afferma che il telaio, lo sterzo e il il sistema di trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ traggono vantaggio da nuovi hardware e software. Nuovi sarebbero infine gli ammortizzatori posteriori e gli stabilizzatori su entrambi gli assali. Il programma AMG Dynamic Select aggiunge due modalità specifiche per l'ibrido plug-in: Electric e Battery Hold. La prima fa sì che il sistema assegni priorità all'uso del motore elettrico, mentre la modalità Battery Hold, al contrario, limita il ricorso all'energia della batteria.

AMG GLE 53 Hybrid, gli interni

EXCUSE ME Last but not least, AMG GLE 53 Hybrid è dotato di un sistema di allarme acustico per avvisare i pedoni della sua ingombrante, ma talvolta silenziosa, presenza. Un suono AMG appositamente composto, a bassa frequenza e modulato in velocità, viene emesso all’esterno tramite un altoparlante nella parte anteriore e una soundbar con due altoparlanti nella parte posteriore. Vi aggiorneremo non appena l'ultimo gigante buono di Mercedes entrerà a listino anche in Italia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/10/2023