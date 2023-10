Nuova Mercedes-AMG GT: la filosofia "granturismo" allo stato dell'arte

Una supersportiva che esalta il concetto di granturismo, la nuova Mercedes-AMG GT. Dopo averla vista sulla carta, oggi la possiamo conoscere e toccare con mano, appena svelata in occasione degli AMG Performance Day organizzati sul circuito di Imola. Il suo biglietto da visita è di quelli importanti e ci dice che sotto al cofano motore ci sono 585 cv e 800 Nm di coppia, erogati dal suo V8 biturbo che rifiuta l’elettrificazione con tutte le forze. Niente diavolerie ibride, niente batterie o prese di corrente, ma solo della “sana” ed energetica benzina per dare vita agli otto pistoni della 2+2 di Affalterbach. Esatto, avete letto bene, la nuova AMG GT è una quattro posti (quasi) veri, poiché, se vi va, potete aggiungere due comodi sedili anche dietro (optional a 1.952 euro). Insomma, la tedesca nasce due posti ma, potendosela permettere, se la famiglia ha lo spirito sportivo e i ragazzi sono giovani, ecco la soluzione adatta. Aggiungiamo che dietro agli schienali (ripiegabili), c’è un bel vano bagagli che va da 321 a 675 litri per caricare ben più che un paio di borse morbide. In parole povere, track day fatti da parte, che le vacanze in compagnia non sono per nulla un miraggio.

Nuova Mercedes-AMG GT: la granturismo tedesca può essere anche una 2+2

Poi, c’è un nuovo stile rispetto alla precedente AMG GT. Oggi più affilato, ma che non rinuncia a linee smussate. C’è una cabina arretrata, anche se più centrale rispetto a prima grazie alla piattaforma costruttiva, che ha permesso di dare maggiore sfogo alla fantasia dei designer e, infine, una coda che esprime tutto il vigore dell’auto con dei fianchi larghi e torniti come poche rivali si possono permettere.

Nuova Mercedes-AMG GT: motore V8 da 585 CV e tanta tecnologia a bordo

Dentro, poi, si ritrova tutto lo spirito del motorsport che un marchio come AMG ha nel suo DNA. Un abitacolo pensato per esaltare le emozioni ed espandere la percezione di sportività e lusso che la macchina esprime fin da ferma. Sedili che trattengono perfettamente ma sanno essere confortevoli, una plancia digitale che in parte replica quella di altri modelli Mercedes, ma dalla quale si possono ricavare tante informazioni aggiuntive sui parametri dell’auto e dei giri in pista e, come accennato, i sedili posteriori, che possono accogliere due ragazzi o un adulto per brevi tragitti. Il tutto impreziosito da rivestimenti e finiture al top, ancora più raffinati se scegliete il super esclusivo programma di personalizzazione Manufaktur. Elementi d’arredo, finiture, pellami, colori, tutto può essere abbinato secondo i gusti personali. Stessa cosa, dicasi per le sfumature della carrozzeria e gli elementi esterni.

Nuova Mercedes-AMG GT: l'abitacolo sportivo e raffinato della granturismo di Affalterbach

Ma la supersportiva tedesca è ben altro e per un attimo torniamo alle sue radici e a quello che vuole esprimere. Detto del V8, la nuova AMG GT è costruita partendo da un progetto tutto nuovo, che sfrutta le leghe leggere per le sovrastrutture della macchina, che è più leggera del precedente modello. La piattaforma è quella della SL, la roadster di casa, ma non chiamatela SL Coupé, poiché a parte il pianale ampiamente modificato e le portiere, tutto il resto è costruito ex novo. L’auto è più lunga e più larga sia della moderna decappottabile sia della GT che è andata in pensione. La trazione è integrale con differenziale che può distribuire la motricità dal 100% sull’asse posteriore fino ad arrivare a 50/50 fra davanti e dietro. Ci sono i profili di guida, dal più turistico al più performante, ma anche il Drift Mode per mettere a bandiera il lato B della supercar tedesca e divertirsi in pista. Ma l’high-tech non finisce qui. C'è il cambio automatico AMG Speedshift MCT 9G, ci sono di serie o in optional, anche le sospensioni e l’aerodinamica attive, l’asse posteriore sterzante e i freni carboceramici. I numeri ci dicono che lo zero cento arriva dopo 3,2 secondi e la punta massima è di 315 km/h. Poi, c’è tanta sicurezza come ti aspetti da una macchina del genere, capace di proteggere e coccolare guidatore e passeggeri grazie alla suite di dispositivi fino al livello 2 della guida assistita.

Nuova Mercedes-AMG GT: i sedili posteriori optional a 1.952 euro

DA AFFALTERBACH A… ZUFFENHAUSEN Insomma, gli specialisti di Affaltetbach hanno tirato fuori dal cilindro una vera granturismo, perfetta per i track day in pista come per andare a passeggio e con la AMG GT hanno lanciato un messaggio inequivocabile ai dirimpettai di Porsche: attenti perché la 911 ha trovato pane per i suoi denti; ha trovato una macchina che esprime la quintessenza delle granturismo, cioè prestazioni, piacere di guida, ma anche comfort da condividere con chi preferite.

Nuova Mercedes-AMG GT: in arrivo a gennaio 2024 e prezzo che sfiora i 200.000 euro

La nuova Mercedes-AMG GT è già ordinabile e i primi esemplari arriveranno a gennaio 2024. Il listino attacca a circa 198.500 euro, ma la ricca lista optional orientati al motorsport o allo stile e al comfort, compreso il programma “su misura” Manufaktur, possono far lievitare il prezzo a livelli… stratosferici.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/10/2023