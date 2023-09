Nuova Mercedes AMG GT Concept E Performance: IAA 2023 battezza la supercar PHEV

Per Mercedes il Salone della Auto di Monaco IAA Mobility 2023 è stato l’occasione per presentare tante novità che avremo modo di scoprire nei prossimi mesi. Tuttavia, abbiamo visto anche concept molto interessanti, da una berlina compatta 100% elettrica come la CLA, fino a modelli quasi pronti per la produzione e solo in attesa degli ultimi ritocchi di stile e tecnologici. Fuori dai padiglioni della fiera, in pieno centro città, l’area dedicata alla Casa di Stoccarda ospita, per esempio, la supersportiva AMG GT Concept E Performance, ovvero la variante plug-in hybrid della supercar tedesca.

Mercedes AMG GT Concept E Performance: il concept ibrido visto a IAA 2023 SARÀ LA AMG PIÙ POTENTE DI SEMPRE Il concept visto in Germania, caratterizzato da una livrea nera e rossa, funge da anteprima della prossima supersportiva ricaricabile alla spina, innalzando la biposto a modello più performante della famiglia di Affalterbach. Infatti, sotto al chilometrico cofano scalpitano la bellezza di oltre 800 CV complessivi, una potenza mai raggiunta prima dalle auto scese dalle catene di montaggio della factory. La show car non sembra presentare differenze stilistiche rispetto alla AMG GT standard, ovviamente ad eccezione di una porta di ricarica montata sul paraurti posteriore. Oltre alla livrea con vernice nera che copre l'intero frontale inclusi i fari e che digrada verso il posteriore con una sfumatura rossa, troviamo anche l’alettone posteriore opzionale e i freni carboceramici con pinze rifinite in oro appena celate dai grandi cerchi in lega leggera neri da 21 pollici. La powerunit è composta dal V8 biturbo di 4,0 litri e da un motore elettrico montato posteriormente. Mercedes non ha ufficializzato i dati di potenza della AMG GT plug-in hybrid, ma una configurazione simile eroga 843 CV nella GT63 S E Performance Coupé e 802 CV per l'ammiraglia S63 E Performance.

Mercedes AMG GT Concept E Performance: i dischi carboceramici della supercar ibrida ANCHE LA SL ROADSTER ARRIVERÀ PHEV? Questi numeri lasciano presagire che l’unità PHEV sarà più potente della precedente generazione AMG GT Black Series che arrivava a 730 CV forniti da un V8 sovralimentato ma non elettrificato. Nota a margine, si prevede che anche la SL Roadster, strettamente imparentata alla coupé, sarà equipaggiata con il motore plug-in hybrid, molto probabilmente rispecchiando le specifiche della sorella a tetto chiuso. Ma questa è un'altra storia tutta da verificare…

