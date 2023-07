Mercedes GLE, l'ibrido dei tuoi desideri. Quanto migliora nel 2023?

Ho sognato che Mercedes GLE si trasformava in una citycar e che guizzava nella giungla urbana come un gatto. Dev'essere stato il caldo. No, Mercedes GLE restyling è sempre un big SUV di lusso che si piazza in cima alla catena alimentare (pardon, la catena di montaggio) della Stella. In cima, o quasi: in realtà è GLS che non ha nemici naturali, diciamo che GLE, in qualità di erede di ML (nel 2015 il cambio di nome, vai a capire perché), resta il SUV Mercedes di misura XL per definizione (almeno, per noi europei). GLE e GLE Coupé i quali, nel rinnovare il contratto da top model per le taglie forti (oltre che il contratto di modelli ''top'' per portafogli altrettanto robusti), a 5 anni dal lancio della seconda generazione rimandano l'appuntamento con l'intervento di chirurgia plastica e si limitano a una seduta dall'estetista. Anche una visita dal dietologo, che prescrive loro un nuovo regime alimentare. Ne giova il cervello, ora GLE è più...sveglio. Provo GLE 2023 in un percorso tra Roma e la cima del Gran Sasso, clicca Play sulla foto di cover per la video recensione.



Nuova Mercedes GLE 2023, restyling leggero leggero

Partiamo da ciò che si vede e si tocca con mano. Come spende GLE facelift il voucher al salone di bellezza? Come dice il nome, per un trattamento al viso (ma anche per un rapido check up a fianchi e al suo... tonico lato B). Quindi: nuovo paraurti più sportivo, nuovo disegno delle prese d'aria inferiori, nuovi punti luce per i fari a LED. Di lato, nuovi set di cerchi in lega fino a 21 pollici. In coda, nuovo stile per la firma luminosa, sempre a LED. Stop. Il restyling di GLE è un apericena, non è un pranzo di matrimonio. Poiché il quadro d'insieme convinceva, trovo sia meglio così. Da guardare, il peso massimo Mercedes resta un oggetto voluminoso (492 x 201 x 180 cm), ma a suo modo anche armonioso.

Minime le modifiche al posteriore

Nessun effetto sorpresa nemmeno in abitacolo, dove la maggiore novità visiva consiste (oltre che nell'effetto cromo delle bocchette di ventilazione, in luogo dell'effetto ''black'') nel volante ora con cursorsi a sfioramento sulle razze orizzontali. Cursori che servono per governare le funzioni del maxi doppio display da 12,3 pollici del sistema di infotainmento MBUX di seconda generazione. Il salto generazionale fa guadagnare a GLE un punteggio più alto al test di intelligenza: ora l'assistente virtuale ''Hey Mercedes'' è più rapido nel convertire in azioni i comandi che voi impartite a voce, inoltre è ora in diretto collegamento col vostro assistente vocale domestico (e.g. Google Home): se siete utenti particolarmente ''domotici'', tramite MBUX potete insomma accertarvi di aver chiuso le tapparelle, aver precondizionato il soggiorno, spento le luci, etc. Tornando alle funzioni di bordo più... immediate: ora Apple CarPlay e Android Auto funzionano anche in modalità wireless, niente più cavetti nei quali inciampare.

Nuovo volante e sistema MBUX di seconda generazione

Dicevamo della nuova dieta, ora meno proteica e più vitaminica. Mercedes GLE conta ora su una gamma interamente elettrificata, e già sappiamo come Mercedes, al momento di ibridizzare le sue motorizzazioni, non conosce mezze misure: o l'ibrido leggero leggero, o l'ibrido ultra-strong, giusto un gradino sotto il 100% elettrico. Cioè una forma di propulsione (per ora) sconosciuta al nostro ospite.

IBRIDO SOFT Gamma mild hybrid 48 volt composta dal 6 cilindri in linea 3,0 litri benzina (GLE 450) da 381 cv (+15 cv di boost elettrico aggiunti dal motogeneratore/starter a cinghia integrato nella trasmissione), inoltre nel 4 cilindri 2,0 litri diesel (GLE 300 d) da 269 cv (+15 cv), unità che in precedenza esisteva invece in formato termico, e nel 6 cilindri 3,0 litri diesel (GLE 450 d) da 369 cv (+15 cv). Lo stile di guida di un motore a scoppio (pure), con minori consumi e soprattutto l'omologazione ibrida. La formula è furba.

GLE ora è 100% hybrid

IBRIDO HARD Il fiore all'occhiello è tuttavia la gamma plug-in hybrid, sempre declinata in formato 2,0 litri benzina (GLE 400 e) da 381 cv e (slurp) 2,0 litri diesel (GLE 350 de) da 333 cv, in ambedue i casi in associazione a motorone elettrico da 136 cv, alimentato da una batteria da 31,2 kWh, buona per un'autonomia in modalità 100% elettrico omologata fino a 109 km. Se mi muovessi quasi esclusivamente in città (anche se con un mezzo del genere è poco realistico, ma pazienza) e se avessi l'opportunità di ricarica ogni notte da casa la mia GLE Plug-in, potrei quasi dimenticarmi di portare a spasso un motore termico. Ma in fondo, sarebbe un peccato...

FORMULA VINCENTE Se proprio transizione deve essere, beh allora considero il diesel plug-in hybrid di Mercedes (una combinazione più unica che rara sulla piazza) una delle soluzioni più interessanti in assoluto. Perché unisce il meglio di due mondi: il comfort e la prestanza della propulsione full electric, la prestanza e le basse economie di esercizio del motore a gasolio. Del 2,0 litri Mercedes in modo particolare, visto che parliamo del 4 cilindri diesel più efficiente al mondo. Quando esaurissi il contenuto della batteria, il feeling di guida e soprattutto i consumi restano in un range più che tollerabile. Per la cronaca, in modalità Hybrid, valori dichiarati di 6,8-7,6 l/100 km.

Diesel Plug-in Hybrid la formula vincente

L'IBRIDO CHE (NON) FA PER TE La stessa cosa non applicasi al plug-in hybrid a benzina, cioè la versione che mi capita di guidare durante il mio test drive. Intendiamoci, è un altro capolavoro di ingegneria. Ma la sua ragion d'essere sopravvive solo in condizioni di batterie cariche. In caso contrario, cioè marciando esclusivamente a ''verde'', ahimé i consumi (che in modalità Hybrid viaggiano sui 9,2-10,3 l/100 km) partono per la tangente. Quindi: GLE 450 e adatta solo a determinati profili (utilizzo prevalentemente urbano, ricarica domestica, etc.), GLE 350 de adatta a uno spettro di clienti molto più vasto (anche impiego autostradale).

BODYBUILDING Un capitolo a parte lo meriterebbero le due AMG GLE, a loro volta rinfrescate nello stile, ma affezionate all'architettura del passato. AMG GLE 53 4Matic + al 3,0 litri V6 da 435 cv (+20 cv di bonus mild hybrid 48V), l'ingorda AMG GLE 63 S 4Matic+ al 4,0 litri V8 da 612 cv (+22 cv elettrici). Per i più... audaci.

Mercedes-AMG GLE e GLE Coupé, muscoli a basso voltaggio

Per chi è sempre di fretta (e che farebbe bene a darsi una calmata), qualunque edizione di GLE è in ogni caso adatta. Non si scende sotto una potenza di 269 cv e si hanno sempre a disposizione il cambio automatico a 9 rapporti e la trazione integrale 4Matic. Un'integrale ''vera'', non un'integrale elettrica. E a proposito di guida: da GLE ci si aspetta un'esperienza di viaggio all'insegna del comfort. Di tipo, tattile, climatico, acustico (c'è l'impianto audio premium Burmester con Dolby Atmos, 13 altoparlanti, 13 canali di amplificazione e 590 watt di potenza). E in effetti, è così. Tuttavia...

GLE un comfort SUV, ma dalla sorprendente agilità

CORSA AL LUSSO Sarà per le sospensioni pneumatiche Airmatic (opzionali), sarà per la trazione integrale stessa, sarà per l'esuberanza dei motori. Sta di fatto che anche al volante di un supermassimo categoria 2,1-2,5 tonnellate come GLE è possibile assaporare emozioni forti. Guido GLE 450 e sulla tortuosa e scenica strada che dalla A24 Roma-L'Aquila-Teramo conduce alle pendici del Gran Sasso e attraversa l'altopiano di Campo Imperatore, e ammetto che mi diverto assai. In modalità ''Sport'' il 2,0 litri benzina si infiamma, ma anche il telaio si solidifica e abbassa virtualmente il baricentro. I trasferimenti di carico sono meno traumatici del previsto, col volante disegno curve abbastanza precise e una vocina ce la mette tutta per indurmi in tentazione ed esplorare i limiti. Alla fine tengo duro e quella voce riesco ad ignorarla: c'è un arrosticino vista ''canyon'' che mi aspetta al Ristoro Mucciante e vorrei arrivarci sano e salvo. In fondo, le proprietà dinamiche di GLE le ho già metabolizzate in quei due tornanti e in quei due allunghi. E a sfidare le leggi della fisica, lascio sia qualcun altro. Ma che sorpresa! Un SUV sportivo, no. Un SUV atletico per la sua massa, sì.

In fuoristrada non prende lezioni da nessuno

OFF-ROAD MODE Funziona anche in fuoristrada, Mercedes GLE? Ovvio che sì, il suo 4Matic ha decenni di esperienza. In più ora la modalità Off-Road include il cosiddetto ''cofano trasparente'': ereditata da nuova GLC, la funzione consiste in una telecamera anteriore che mostra il fondo stradale a ridosso del paraurti anteriore e proietta il suo contenuto sul display di destra. Ottimo anche in caso di rampe asfaltate.

GLE il solito SUV totale. Che va forte, che va dappertutto, e che ti riverisce come in business class. E ci mancherebbe altro, mica costa poco. Si parte dagli 84.000 euro di GLE 300 d Advanced. Tra il SUV e il SUV coupé corre una differenza di +13.000 euro. Sei allestimenti, o meglio sei ''versioni'': una scelta che assicura una miglior tenuta del valore.

Mercedes GLE MY23, quadretto di famiglia

MERCEDES GLE 450 e 4MATIC (Plug-in Hybrid)

Lunghezza 4.924 mm Larghezza 2.010 mm Altezza 1.797 mm Passo 2.995 mm Peso o.d.m. 2.570 kg Motore termico 2.0 benzina, 252 CV, 400 Nm Motore elettrico 136 CV, 440 Nm Potenza di sistema 381 CV Coppia di sistema 600 Nm Trasmissione cambio automatico a 9 rapporti Trazione integrale 4MATIC Acc. 0-100 km/h 6,1 secondi Velocità max. 210 km/h Consumi (ciclo combinato WLTP) 0,8-1,1 l/100 km Emissioni (ciclo combinato WLTP) 19-25 g/km Autonomia EV (ciclo combinato WLTP) 94-109 km Ricarica 20 min. (DC 60 kW), 3h 45 min. (AC 11 kW) Prezzo da 98.250 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/07/2023