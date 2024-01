Mercedes CLE Coupé: degna erede di una dinastia di successo. La prova dice che...

La due porte di Stoccarda prende il posto di Classe C e Classe E coupé, che sono uscite di scena. Il test su strada conferma che ha le carte in regola per piacere

Un po’ Classe C Coupé, un po’ Classe E Coupé. La nuova Mercedes CLE raccoglie idealmente il testimone dai due modelli sui quali è calato il sipario. E gli ingredienti sono quelli giusti, cioè eleganza e sportività quanto basta per una presenza scenica che non lascia indifferenti. La nuova due porte di Stoccarda si piazza, così, sopra la compatta CLA, coupé ma a quattro porte, per arricchire la famiglia dei modelli sportiveggianti orfana anche dell’ammiraglia CLS fuori produzione da agosto 2023. Oggi proviamo la CLE 220 d con il collaudato quattro cilindri turbodiesel mild-hybrid 48V. A proposito, tutta la gamma CLE è ibrida leggera, ma tra poco arriveranno le varianti plug-in, la cabriolet e anche le high performance AMG.

Mercedes CLE Coupé: la prova su strada della nuova due porte di Stoccarda

E visto che si tratta di un’auto nuova, allora iniziamo dallo stile, poiché basta guardarla un attimo per trovare tanti spunti interessanti. È vero, se di sportive bisogna parlare, siamo più sensibili al fascino di carrozzerie più muscolose come quelle delle AMG - quelle che escono da Affalterbach - tuttavia la CLE ha indubbiamente un certo appeal. Il cofano allungato, la cabina raccolta, la coda piuttosto corta e tutti gli angoli levigati creano una sagoma filante e atletica, che piace. Niente di esasperato, ma tutto bilanciato e gradevole grazie anche a dettagli davvero azzeccati come l’arco del tetto che si inclina dolcemente verso la coda, gli sbalzi ridotti e i fianchi robusti. In 4,85 metri di lunghezza la CLE Coupé raccoglie tutto il DNA stilistico di Mercedes fatto di tratti contemporanei ma con la solita, innata classe.

Mercedes CLE Coupé: un look elegante e sportivo, con la consueta classe della Stella

Appena a bordo… stessa sensazione perché l’abitacolo accoglie quasi come il salotto di casa. Per la CLE, Mercedes è come se avesse pescato dal lusso e dal comfort della Classe S e dalla sportività dei modelli AMG, il tutto combinato con l’hi-tech dell’infotainment digitale MBUX. Ma andiamo con ordine. Dentro, i rivestimenti sono belli da vedere e da toccare: raro trovare accostamenti di colori e sfumature, illuminazione soffusa, combinazione di materiali e accoppiamenti, così ben riusciti. I sedili sono sportivi, ma ospitali e con la giusta rigidità. Se avete scelto le funzioni di climatizzazione e massaggio, opzionali, beh, stare al volante per migliaia di km sarà un gioco da ragazzi! Davanti, lo spazio è perfetto… la seduta è un po’ bassa e bisogna fare l’occhio per prendere le misure esterne, soprattutto dietro perché lunotto e vetri sono piccoli e i poggiatesta limitano la visuale. Ma per evitare graffi ci sono i sensori e le telecamere di parcheggio. E in seconda fila non siete così sacrificati come potreste pensare.

Mercedes CLE Coupé: i due sedili comodi posterioriQUALCHE SACRIFICIO PER SEDERSI DIETRO Per salire dovete fare qualche acrobazia a causa del tetto spiovente e del poco spazio di accesso, ma poi troverete due belle poltroncine ad accogliervi e un po’ di centimetri per le gambe. La bella sorpresa è regalata dai 2,87 metri di passo di questa “couperona” tedesca, che aggiunge un baule da 420 litri: non una piazza d’armi, ma quello che serve per tutti.

Mercedes CLE Coupé: il bagagliaio da 420 litri di capacità

Tornando un attimo davanti, ritroviamo il cruscotto digitale da 12,3” già visto su altre Mercedes, ma anche comandi a portata di mano. E piace molto il touchscreen verticale da 11,9”, che sembra appena appoggiato alla consolle. Ha un livello di definizione notevole con immagini assai chiare, è super sensibile al tocco e ha mille funzioni, ma tutte raccolte con logica grazie alle icone, che sono riconoscibili e usabili facilmente dopo un po’ di rodaggio. Meno comodi i comandi sul volante: sono tanti per usarli con facilità e bisogna cercare un po' con lo sguardo quello da azionare. Mezzo voto meno alla praticità. E se dell’infotaiment MBUX ne abbiamo già parlato tante volte - è stato uno dei pionieri degli assistenti di bordo - quello della nuova coupé si evolve perché gestisce più funzioni e più velocemente oltre ad avere un assistente vocale che interagisce in maniera più naturale. Lato multimediale, la CLE offre di serie o in optional tutta la suite di servizi per gestire l’auto e i viaggi in totale relax, anche da remoto con l’app per smartphone. Chiaramente, non mancano le prese USB, la ricarica wireless per il telefonino e la connessione Apple CarPlay e Andorid Auto.

Mercedes CLE Coupé: la plancia con cruscotto digitale e display infotainment da 11,9''

Ma adesso vediamo come va la CLE 220 d della prova, e iniziamo col dire che il quattro cilindri, duemila, diesel è una bella conferma. Ogni volta convince per la fluidità nel prendere giri, sembra quasi “vellutato” nell'erogazione, sa essere tranquillo o energico quando serve. Sotto al piede destro ci sono 197 CV più 23 CV temporanei di boost elettrico e 440 Nm di coppia. Valori che si traducono in una guida sempre piacevole a patto di non pretendere troppo.

Mercedes CLE Coupé: piacevole da guidare per comfort e prestazioni equilibrateUN’AUTO CHE CONIUGA RELAX E DINAMISMO La CLE non è e non vuole essere una sportiva a tutti gli effetti, tuttalpiù una raffinata granturismo – se passate il termine – dove godere delle prestazioni, parliamo sempre di uno 0-100 in 7,5 secondi e una punta massima di 238 km/h, unite a un comfort di prima classe. La combo fra motore, telaio, sospensioni e sterzo è super bilanciata. Anzi, proprio sospensioni e sterzo vanno a braccetto poiché assicurano comfort e sostegno le prime, oltre a una bella guidabilità il secondo, pur restando sempre un po’ leggero nell’azionamento. Perfetto in città a bassa andatura nel traffico o in parcheggio, un po’ meno se volete divertirvi su strade più libere o su qualche curva veloce. E il cambio automatico a 9 rapporti, che lavora sulla trazione posteriore (la 300 4Matic ha la trazione integrale) sembra un burro per fluidità e precisione nei passaggi marcia. Insomma, la CLE sa essere dinamica e più reattiva ai comandi oppure sincera compagna di viaggio, magari facendosi aiutare da uno dei quattro profili di guida, dal più sportivo, al più confortevole, al più “risparmioso”, fino a quello personalizzabile. Lato consumi, il computer di bordo ha registrato non più di 5,5 litri/100 km (18,2 km/litro) anche se il test drive è stato soprattutto su autostrada e statali, ma il risultato è di per sé molto positivo.

Chiudiamo con i prezzi: la nuova Mercedes CLE Coupé ha una gamma molto articolata. Con una bella dotazione di accessori per comfort e sicurezza come i sedili con regolazioni elettriche, l'assetto ribassato, gli ADAS per la guida assistita che sfiora il livello 2, attacca il listino a 62.443 euro per la 220d Advanced. La 200 Advanced parte da 62.748 euro e per la 300 4Matic AMG Line Advanced servono 73.911 euro. La lista optional è super ricca e ne comprende di ogni genere per il comfort, come l’impianto audio da discoteca con altoparlanti negli appoggiatesta, i sedili massaggianti, il navigatore con realtà aumentata, l'head-up display, ma anche i dispositivi per elevare al massimo l'assistenza alla guida e l’asse posteriore sterzante per renderla più svelta fra le curve e agile nei posteggi. Il conto, tuttavia, sale velocemente.

Mercedes CLE Coupé: profilo atletico e un passo di 2,87 metri per maggiore comfort

Motore diesel, mild-hybrid 48V, 1.993 cc Potenza massima 197 CV+23 CV overboost EV Coppia massima 440 Nm Acc. 0-100 km/h e velocità max 7,5 sec. e 238 km/h Cambio/Trazione Automatico 9m/posteriore Dimensioni 4,85 x 1,86 x 1,42 m Consumo combinato 4,7 litri/100 km Peso a vuoto 1.870 kg Prezzo da 62.443 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/01/2024