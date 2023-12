Mercedes CLE 53 AMG: 6 cilindri in linea, turbo elettrico e mild hybrid

Periodo d'oro per Mercedes-Benz AMG, che continua a sfornare modelli inediti. Dopo la presentazione della nuovissima SL e della nuova generazione della super sportiva GT (qui la nostra anteprima), il marchio di Stoccarda presenta la CLE 53 AMG 4MATIC+ Coupé. In una sintesi tra raffinatezza, lusso e prestazioni, questa coupé incarna in veste sportiva la proposta della gamma CLE. Segmento inedito, perché combina la dotazione di contenuti tecnologici della ''E'' con lo stile e la classe delle coupé. Il cuore pulsante di questa ammiraglia sportiva è il motore turbo benzina 6 cilindri da 3 litri, che sprigiona una potenza di 449 CV e una coppia di 560 Nm. Il sistema mild hybrid a 48 Volt, con la sua funzione overboost, aggiunge temporaneamente altri 23 CV e 205 Nm.

La nuova CLE AMG eroga 449 CV

Il design si distingue da quello degli altri modelli della gamma per un tocco ancora più aggressivo. La carrozzeria, con il lungo cofano, il parabrezza inclinato e il terzo volume raccolto, rimane fedele alla tradizione coupé, mentre dettagli come la griglia del radiatore, le minigonne, e le generose prese d'aria conferiscono quel tono di sportività che è la cifra stilistica della AMG. I cerchi in lega specifici da 19'' (o opzionali fino a 20'') e il posteriore muscoloso con doppi terminali di scarico rotondi completano l'aspetto da automobile ad alte prestazioni. Per chi cerca un livello di personalizzazione superiore, la Mercedes offre il pacchetto AMG Optics, che include splitter anteriori e posteriori, uno spoiler posteriore più pronunciato e un diffusore. Inoltre, i pacchetti speciali AMG Night e AMG Carbon permettono ulteriori opzioni di personalizzazione.

La trazione è integrale

Gli interni della vettura riflettono l'eleganza CLE ma rispondono sempre all'identità sportiva AMG. La strumentazione digitale da 12,3'' e il display centrale da 11,9'' forniscono tutte le informazioni di guida e intrattenimento, mentre l'illuminazione a 64 colori, i sedili sportivi in pelle con impunture rosse a contrasto e le finiture in carbonio lucido conferiscono un'atmosfera esclusiva. Per gli amanti della personalizzazione, la gamma di rivestimenti è ampia, con la possibilità di scegliere materiali di alta qualità, come sempre per una Mercedes. I sedili Performance AMG, con fianchetti più pronunciati e peso ridotto, sono disponibili per chi cerca un'esperienza sia visiva sia di guida più sportiva. Il volante AMG Performance, di serie, offre un disegno a fondo piatto e doppie razze, con pulsanti dedicati per l'infotainment e la gestione delle modalità di guida.

VEDI ANCHE

La potenza massima è di 449 CV

Sotto il cofano, la CLE 53 AMG è spinta dalla versione aggiornata del motore 3.0 litri 6 cilindri in linea con compressore supplementare elettrico, che torna così in gamma. L'efficienza è ulteriormente migliorata grazie al nuovo sistema ISG di seconda generazione, integrato nella campana del cambio AMG Speedshift TCT 9G. Questo sistema fornisce 17 kW (23 CV) di potenza e 205 Nm di coppia, contribuendo al recupero dell'energia in frenata e migliorando l'efficienza complessiva del veicolo. Gli appassionati saranno contenti quindi di sapere che l'ibrido è solo in forma ''leggera'' e, a differenza delle ultime AMG, è stato preferito a un più pesante e abbondante modulo plug-in. Le prestazioni della CLE 53 AMG sono notevoli, con una velocità massima elettronicamente limitata a 250 km/h, che diventa di 270 km/h con l'opzionale AMG Driver's Package. La tecnologia AMG Dynamic Select offre una selezione di cinque programmi di guida. Infine, la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ assicura un controllo ottimale della potenza, trasferendo la coppia tra le ruote anteriori e posteriori in modo istantaneo. Nelle modalità più sportive, la CLE 53 AMG si trasforma in una pura trazione posteriore, garantendo un'esperienza di guida coinvolgente e dinamica.

L'abitacolo è ricco di tecnologia

L'arrivo nelle concessionarie della Mercedes CLE 53 AMG 4MATIC+ Coupé è atteso nei primi mesi del 2024, con i prezzi però ancora da comunicare. La CLE è un modello di ultimo ingresso all'interno della gamma Mercedes ed è quindi comprensibile che il listino prezzi debba ancora essere definito. Vedremo se nelle prossime settimane usciranno ulteriori informazioni. Qualora fosse, non tarderemo ad aggiornarvi!

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 06/12/2023