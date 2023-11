Nuova Mercedes AMG CLE: al ballo delle debuttanti anche le varianti high performance

Alla neonata famiglia CLE stanno per unirsi i modelli creati dagli specialisti di Affalterbach con motori MHEV e PHEV per potenze fino a 680 CV

Mercedes ha deciso di “accorpare” le versioni coupé e cabrio della Classe C e della Classe E in un'unica famiglia, cioè quella della nuova CLE. Un’auto dall’aspetto moderno e dinamico e che, naturalmente, non poteva essere orfana delle sue versioni high performance griffate AMG. Le foto che vediamo ci mostrano quelli che sembrano essere proprio i muletti sotto ampia mimetizzazione della CLE più sportiva sia con carrozzeria coupé sia cabriolet. Più in dettaglio, si possono riconoscere la variante AMG 53 e la AMG 63. Le auto sono in azione sulle strade tedesche e sfoggiano alcuni elementi di design molto aggressivi, che non troveremo sulla CLE standard, dallo stile piuttosto elegante, che ha debuttato all'inizio di quest'anno.

Nuova Mercedes CLE AMG: i prototipi fotografati durante i test su stradaESPERIENZA DI GUIDA EMOZIONANTE Certamente la Mercedes AMG CLE 53 offrirà un'esperienza di guida più brillante rispetto ai modelli entry-level come la CLE 300 4Matic e la CLE 450 4Matic. Per esempio, la più performante di queste due è equipaggiata con un sei cilindri in linea turbocompresso, ma che eroga “solo” 375 CV ed è presumibile che l’incremento di potenza sulla CLE AMG 53 porti a superare abbondantemente la soglia dei 400 CV. Infatti, voci di corridoio suggeriscono che l'AMG 53 sarà alimentata da una versione più potente del sei cilindri in linea mild-hybrid turbocompresso da 3,0 litri presente sulla CLE 450. Potrebbe erogare la stessa potenza di 429 cavalli di altri modelli dotati del logo 53, che è rappresenta un aumento di 54 CV rispetto alla CLE 450.

Nuova Mercedes CLE AMG: la versione 63 Cabrio con motore plug-in hybrid da 680 CVCARROZZERIA CON UN BEL TOCCO DI SPORTIVITÀ Per quanto riguarda gli esterni, la Mercedes AMG CLE 53 mostra accenti scuri e l’iconica griglia Panamericana, una esclusiva dei modelli AMG. Il motivo nero continua sulla fiancata con aggressivi cerchi neri. Un set di pinze freno rosse contrasta con le ruote, anche se questa non sarà l'unica opzione disponibile. La AMG 53 ha anche una configurazione a quattro scarichi con terminali ovali.

Nuova Mercedes CLE AMG: per la meno potente c'è un motore MHEV con più di 400 CVAL TOP DI GAMMA CON IL MOTORE PHEV La variante AMG 63, invece, consentirà a Mercedes di schierare ancora una rivale contro la BMW M4 e l'Audi RS5. Il modello che vediamo nelle immagini ci presenta anche le quattro uscite di scarico squadrate, marchio di fabbrica delle AMG 63 e sembra avere freni più grandi e una carreggiata più ampia rispetto ai prototipi della AMG 53. Davanti c'è un paraurti anteriore più aggressivo e la consueta griglia Panamericana, mentre dietro si trova una presa per la ricarica sul lato destro del paraurti, il che ci racconta molte cose sulla motorizzazione di quest’auto. Anche i modelli ibridi plug-in AMG come la GT Coupé a 4 porte e la SL montano la porta di ricarica qui, invece che sul parafango posteriore.

Nuova Mercedes CLE AMG: spalle larghe e muscoli in vista per la 63 CabrioUN POWERTRAIN DA 680 CV E OLTRE 1.000 NM La presenza di una presa suggerisce che la Mercedes AMG CLE 63 – qui vista in versione Cabrio – condividerà il suo propulsore con la berlina C63. Il powertrain è composto da un motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri e 475 CV, con una trasmissione automatica a nove rapporti, un motore elettrico sull'asse posteriore da 204 CV con trasmissione a due velocità e differenziale a slittamento limitato. Il tutto è alimentato da una batteria da 6,1 kWh. Nel complesso, le prestazioni del sistema promettono una potenza di 680 CV e una coppia di 1.020 Nm, con uno 0-100 km/h coperto in 3,4 secondi e 13 km di autonomia in modalità EV pura. Il peso a vuoto sarebbe di circa 2.100 kg, ovvero circa 300 kg in più rispetto al vecchio V8 della AMG C63 biturbo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/11/2023