Nuova Mercedes CLE: tutto confermato e dopo la cabriolet, ecco la coupé

UN MODELLO CHE SI SDOPPIA Mercedes Classe C e Classe E nelle loro varianti coupé o cabriolet sono auto di nicchia che stanno subendo l’onda d’urto di SUV e Crossover. Vero è che parliamo di segmenti del tutto diversi, ma è un dato di fatto che i due modelli sono un po’ ai margini dell’interesse di chi ama il marchio della Stella. Allora, a Stoccarda, hanno ragionato su una strada diversa e le foto di questo prototipo ci forniscono interessanti informazioni. Di fatto, in un’ottica di razionalizzazione della gamma, si è deciso di “accorpare” i due modelli in uno solo e declinarlo in versione coupé o cabriolet, che chiameremo per convenzione CLE (il nome non è stato ancora formalizzato). Una versione decappottabile dell’auto era già stata beccata in passato durante i collaudi, ma questa è la prima volta in assoluto che vediamo la gemella coupé. Il prototipo è stato immortalato nei pressi del Nürburgring e come vedete è molto mimetizzato.

Nuova Mercedes CLE 2023: confermato l'arrivo delle varianti coupé e cabrioletUNO STILE RAFFINATO E SPORTIVO Tuttavia, possiamo osservare alcuni dettagli, a partire dalla zona anteriore, che sarà caratterizzata da una calandra con una sola barra orizzontale e una griglia a nido d'ape. Ai suoi lati ci sono fari a LED in stile Classe C e quelle che sembrano essere prese d'aria sportive. Spostandosi più indietro, troviamo un parabrezza molto inclinato, che si raccorda al tetto spiovente. La linea di fiancata è filante con minigonne laterali pronunciate, una linea di cintura bella alta e vetri laterali senza cornice. Sul retro, possiamo intravedere i fanali posteriori a LED dall’inedito profilo (anche se non è detto che siano definitivi) e un cofano del bagagliaio corto con un piccolo spoiler integrato. Più in basso, c'è un paraurti sinuoso sul quale non compaiono le solite cornici dei tubi di scarico. Nonostante Mercedes non si sia tuttora sbilanciata su questo modello, sembra chiaro che l’auto sia basata sulla Classe C attuale e presenti un abitacolo con un layout simile, dove su tutto spiccano il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e il display verticale da 11,9 pollici del sistema infotainment.

Nuova Mercedes CLE 2023: motori benzina e probabilmente diesel, anche plug-in hybridBOCCHE CUCITE SUI MOTORI Lato motorizzazioni vale lo stesso discorso, ci sono pochissime informazioni, anche se le opzioni dovrebbero essere nuovamente condivise con la Classe C e questo significa che possiamo aspettarci una gamma composta da quattro cilindri turbo benzina e (forse) diesel, anche plug-in hybrid. Vista la tipologia di auto, non dovrebbero mancare le versioni high performance come la CLE 43 AMG, con un quattro cilindri turbo da 2,0 litri che eroga 390 CV, 520 Nm di coppia e, seguendo lo schema meccanico attuale, con trazione integrale 4Matic. La nuova CLE potrebbe debuttare verso la fine del 2022 per comparire nei listini a inizio 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/07/2022