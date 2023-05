Mercedes CLS: peccato, esce di scena un'auto che ha fatto scuola

La Mercedes CLS è stata la capostipite di una nuova famiglia di automobili, quella delle coupé a quattro porte. Una sorta di “genialata” (se ci passate il termine) della Casa tedesca che aveva intuito come una tre volumi tradizionale poteva avere un notevole appeal se disegnata con tratti più sportivi e audaci. La CLS ha aperto un filone, che ancora oggi è dinamico, ma per lei sembra non esserci più spazio a Stoccarda.

Mercedes CLS: esce di scena la coupé quattro porte tedesca, qui la prima versionePOCHI MESI DI VITA E… BYE BYE CLS La notizia, riportata per la prima volta dal magazine inglese CarExpert e poi anche da The Drive, è che la grande berlina con il tetto spiovente uscirà definitivamente dalla produzione il 31 agosto 2023. Quindi, ancora pochi mesi in catena di montaggio e l’auto andrà in pensione, passando agli annali di Mercedes. Queste le parole dei manager tedeschi: “In considerazione del potenziale di crescita globale e come parte della nostra pianificazione strategica del portafoglio prodotti, abbiamo deciso di terminare il ciclo di vita del CLS il 31 agosto 2023, con il passaggio della Classe E alla serie 214”. Il pensionamento della CLS, in realtà, non è sorprendente poiché già a febbraio più di una voce la dava in uscita dalle linee di produzione. Tuttavia, è comunque un triste annuncio poiché, di fatto, si tratta di un modello che ha fatto scuola.

Mercedes CLS: gli interni lussuosi del modello di ultima generazioneQUASI VENT’ANNI SULLA BRECCIA Presentata al Salone dell'Automobile di Ginevra del 2004, la CLS è stata una versione più elegante e sportiva della Classe E grazie al suo stile rivoluzionario. Il design all'avanguardia continuava nell'abitacolo con un cruscotto rivestito in legno e due sedili posteriori individuali. Quest'ultima caratteristica ha limitato un po’ la praticità dell'auto, che si riduceva a una quattro posti con un’abitabilità e un bagagliaio solo discreti. Per sua sfortuna, la CLS ha perso ulteriore attrattiva una volta che l'AMG GT 4 porte è arrivata nel 2018, trovando sotto lo stesso tetto una delle sue più agguerrite concorrenti. Ma anche per la più moderna AMG GT, pare che il destino sia già segnato. Per ora bocche cucite a Stoccarda, ma staremo a vedere.

Mercedes CLS: una linea rivoluzionaria e che ha fatto scuolaALTRI MODELLI USCIRANNO DI SCENA Ma questa è solo la punta dell'iceberg dell’importante rinnovamento in casa Mercedes, poiché le Coupé e le Cabriolet Classe C ed E saranno sostituite dalla nuovissima CLE, mentre le Coupé GLC e GLE dovrebbero vivere solo per un'altra generazione. Sembra che anche le station wagon di Classe C ed E e la CLA Shooting Brake avranno vita breve, secondo una notizia sfuggita dalle stanze dei bottoni e raccolta dalla stampa americana all'inizio di quest'anno: “Semplicemente, non abbiamo bisogno di station wagon o di modelli a due porte alla base del listino per aumentare i volumi di vendita”. Tutto questo, a confermare la decisione di Mercedes, che ha scelto di puntare forte sul Premium Luxury, riducendo drasticamente i modelli di attacco alla gamma.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/05/2023