Pubblicato il 17/11/20 h. 11:50

UN RITOCCHINO PER RESTARE GIOVANE A inizio ottobre vi avevamo svelato le prime informazioni e le foto della nuova Mercedes CLS. Qualche scatto della muscolosa versione 53 AMG, per mostrare un restyling moderato, che di fatto non stravolge il design dell’auto ma lo rende più attuale. Quella però era una versione, diciamo così, “speciale”, griffata dal brand high performances della Casa di Stoccarda. Oggi, invece, abbiamo catturato il muletto di una CLS standard, impegnato a macinare chilometri al Nürburgring.

CI VEDIAMO IL PROSSIMO ANNO Questo prototipo conferma chiaramente che il lavoro di riprogettazione della coupé a quattro porte prosegue spedito in vista della presentazione, che dovrebbe avvenire entro l’estate 2021. In sostanza, la nuova Mercedes CLS segue il percorso di tutti i modelli della Casa tedesca quando raggiungono la maturità per un restyling. Novità? A dire il vero non sembrano molte: si tratta a tutti gli effetti di un leggero facelift di metà carriera. Tuttavia, le immagini mostrano un frontale ridisegnato soprattutto nella porzione inferiore grazie a nuove prese d'aria, ma troviamo una griglia modificata e alcuni dettagli inediti dei paraurti. Le foto non le mostrano, ma ci aspettiamo piccole modifiche anche alla zona posteriore.

MODIFICHE IN ABITACOLO E MOTORI IBRIDI Per quanto riguarda l’abitacolo, è lecito aspettarsi una evoluzione sotto il profilo delle finiture e qualche novità a livello ergonomico. Per esempio, sulla CLS dovrebbe arrivare il volante a doppie razze con pulsanti capacitivi che ha esordito sulla Classe E, perfetto per gestire le molteplici funzioni del sistema infotainment MBUX di ultima generazione. Per quanto riguarda le motorizzazioni, sembra scontata una ampia scelta fra benzina e diesel, mild hybrid e plug-in hybrid sulla scia di altri modelli come l’ammiraglia Classe S, il SUV GLE e la nuova Classe E.