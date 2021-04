QUASI VENT’ANNI La prima CLS è uscita nel 2004, e da allora ha venduto circa mezzo milione di unità in tutto il mondo: il primo mercato è quello cinese, seguito dalla Corea del Sud, dagli Stati Uniti d'America e dalla Germania. La terza generazione della grande coupé a quattro porte (qui le prime foto spia) è stata rinnovata per il 2021, puntando ancor di più l’accento sulla sportività.

AMG PER TUTTI Di serie per tutti i modelli il kit aerodinamico AMG, che prevede la grembialatura specifica con le prese d’aria nere, lo splitter frontale in cromo argentato, le griglie delle prese d'aria con listelli verticali e flic aerodinamici in nero lucidato a specchio. Ancora, minigonne e piccolo spoiler sul cofano del bagagliaio, e la calandra con l’inedito pattern Mercedes-Benz (il motivo ricorrente della stella a tre punte). Debutta il nuovo colore blu spettrale metallizzato, e la possibilità di scegliere tra due cerchi in lega da 20 pollici e look bicolore.

COME CAMBIA DENTRO Nessuna grande rivoluzione in abitacolo, che mantiene le forme e gli elementi di quello attuale. Sono disponibili due nuove modanature decorative, in legno di noce marrone a poro aperto e legno grigio lucidato a specchio, così come nuovi colori per la pelle dei sedili (grigio neve/grigio magma e marrone terra di Siena/nero). Confermato anche il sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con doppio display da 12,3”.

VOLANTE NUOVO La novità principale è il nuovo volante multifunzione, più moderno nel design, rivestito in pelle nappa con razze in nero lucidato a specchio e inserti in cromo. Profondamente rivisti i comandi, sia nella versione “liscia” di CLS che in quella AMG, dove spiccano i tasti a sfioramento disposti su due file, e i pulsanti sotto le razze per disattivare l’antipattinamento e inserire la modalità di guida specifica AMG. Su richiesta, il volante può prevedere sensori bizona davanti e dietro la corona per rilevare le mani del conducente, rendendo più confortevole la guida autonoma.

GRANDE PERSONALIZZAZIONE Una vettura premium non sarebbe tale, nel 2021, se non permettesse ai suoi acquirenti di essere personalizzata e resa in qualche modo “unica”, e la nuova CLS non è da meno: sono disponibili infatti numerose vernici speciali (per esempio il rosso Giove, il bianco cachemire magno e il verde smeraldo), cinque combinazioni di pelle bicolore per i sedili, diversi pacchetti Night che aggiungono finiture nero lucidato alle calotte degli specchietti retrovisori, alla cornice dei finestrini e alla stella sulla coda. Ancora, si possono avere le pinze freno rosse e programmi di guida extra per i track day e gli amanti del drift.

MOTORI Quattro le motorizzazioni previste al lancio della nuova Mercedes CLS, due a benzina e due a gasolio, tutte mild hybrid, tutte omologate Euro6D, abbinate al cambio a nove marce Speedshift TCT di AMG e alla trazione integrale 4Matic.

CLS 450 4MATIC CLS 53 4MATIC+ Cilindri 6 cil. in linea 6 cil. in linea Cilindrata 2999 cm³ 2999 cm³ Potenza 270/367 kW/CV 320/435 kW/CV Coppia max 500 Nm 520 Nm Accelerazione 0-100 km/h 4,8 s 4,5 s Velocità max 250 km/h 250 km/h Consumo (WLTP) 9,2-8,3 l/100 km 9,6-9,2 l/100 km Emissioni di CO2 (WLTP) 209-189 g/km 219-209 g/km CLS 300 d 4MATIC CLS 400 d 4MATIC Cilindri 4 cil. in linea 6 cil. in linea Cilindrata 1993 cm³ 2925 cm³ Potenza 195/265 kW/CV 243/330 kW/CV Coppia max 550 Nm 700 Nm Accelerazione 0-100 km/h 6,4 s 5,2 s Velocità max 250 km/h 250 km/h Consumo (WLTP) 6,6-5,8 l/100 km 7,4-6,7 l/100 km Emissioni di CO2 (WLTP) 172-153 g/km 194-175 g/km

QUANDO ARRIVA Il listino della nuova Mercedes CLS non è ancora stato pubblicato. I prezzi della gamma attuale partono da 93.727 euro per la versione benzina, e da 94.347 per la 400 d a gasolio. La nuova motorizzazione 300d dovrebbe essere disponibile a un prezzo più basso. Consegne da settembre.