Svelata la nuova Mercedes Classe G che si rinnova: ecco come

Si aggiorna, ma rimane fedele a se stessa: per il 2024 l'iconica Mercedes Classe G introduce solo rifiniture di dettaglio per la carrozzeria e l'aerodinamica, con una nuova griglia, nuovi paraurti, montanti del parabrezza rivestiti e uno spoiler sul tetto di nuovo disegno. All'interno, però, spicca il nuovo Cockpit Offroad - parte della plancia digitale MBUX - che offre una panoramica dei dati rilevanti per la guida in fuoristrada sia nel display del guidatore sia in quello dell’infotainment, oltre a funzioni di supporto alla guida in fuoristrada come ''Cofano Trasparente'', che sfrutta le telecamere a 360° per offrire una visione che arriva fin sotto la vettura. La dotazione di bordo è più ricca che mai, con sistema keyless a richiesta, portabicchieri a temperatura controllata, impianto audio surround Burmester 3D e il sistema di intrattenimento per i sedili posteriori, con la possibilità di personalizzazioni quasi illimitate grazie alla gamma Manufaktur della Casa. Sono, inoltre, disponibili sistemi di sicurezza e assistenza aggiuntivi e potenziati.

Nuova Mercedes Classe G 2024, la ruota di scorta

ASSO DEL FUORISTRADA Sotto sotto, però, la Classe G rimane la ben nota mangiasassi, con telaio a longheroni, assale posteriore rigido, tre differenziali a bloccaggio meccanico e marce ridotte per il fuoristrada. L'altezza da terra di 241 mm, unita ad angoli di attacco e d'uscita di 31 e 30° rispettivamente, e a sospensioni a lunga escursione, consentono di superare fino al 100% di pendenza su superfici idonee, guadi profondi fino a 70 cm, pendenze laterali fino a 35°. ''La nuovissima Classe G alza ancora una volta il livello della vera avventura, in strada e in off-road. Con una gamma di motorizzazioni elettrificate, il nostro pionieristico sistema di infotainment MBUX e ulteriori funzioni per il comfort e l'off-road'', dice Markus Schäfer, Chief Technology Officer e membro del consiglio di Mercedes-Benz.

Nuova Mercedes Classe G 2024, il vano motore

MOTORI MILD-HYBRID Il riferimento ai motori non è casuale, visto che la gamma Mercedes Classe G prevede un offerta davvero ampia. In attesa della versione 100% elettrica, apre le danze Mercedes-Benz G 450 d, con il suo poderoso 6 cilindri in linea Diesel da 3,0 litri, con 367 CV e ben 750 Nm di coppia, e consumi da 8,7 a 10 l/100 km. Mercedes G 500, con simile architettura e cilindrata, ma alimentata a benzina, alza l'asticella a 449 CV (ma deve accontentarsi di 560 Nm). Per lei i consumi si attestano tra 10,9 e 12,3 l/100 km. La Mercedes-AMG G 63 rappresenta la punta di diamante, con il suo V8 biturbo a benzina da 4,0 litri con 585 CV e 850 Nm di coppia, che proietta le sue 2,64 tonnellate da 0 a 100 km/h in appena 4,3 secondi, e a una velocità massima di 220 km/h. Tutti i motori sono elettrificati, con tecnologia mild-hybrid a 48 V; per tutte la trasmissione è integrale permanente e il cambio automatico a 9 rapporti: del tipo a doppia frizione nel caso della AMG. I prezzi non sono ancora stati comunicati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/03/2024