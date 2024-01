Video: la G-Turn della Mercedes EQG dà spettacolo al CES 2024

Mercedes-Benz ha annunciato una serie di novità al CES 2024 incentrate sulle tecnologie di bordo, con particolare riferimento a un nuovo assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, ma non si è lasciata scappare l'occasione di catturare l'attenzione del pubblico con una spettacolare performance di balletto, con quattro prototipi della nuova Mercedes EQG - la Classe G elettrica - che facevano le piroette in mezzo alla strada esibendosi nella famosa G-Turn, ossia la manovra di inversione di marcia alla maniera dei carri armati. Qui sotto il video dell'esibizione condiviso su Instagram dalla Casa della Stella.

COME FUNZIONA L'inversione di marcia sul posto G-Turn si attiva con un pulsante sulla plancia e si comanda con le leve dietro al volante: quelle che su un'auto normale azionerebbero il cambio sequenziale. Consente di far fare all'auto quasi due giri su se stessa a destra o a sinistra, tenendo premuto il paddle corrispondente. Il guidatore può quindi decidere di limitare la rotazione secondo necessità. Il tutto è reso possibile dai quattro motori elettrici che comandano singolarmente le ruote, facendo spingere quelle di un lato in direzione contraria a quelle del lato opposto. Un trucco che sarebbe comodissimo anche per disimpegnarsi nei peggiori ingorghi delle strade italiane, non trovate? Chissà che cosa direbbe il vigile di turno davanti a una mossa del genere.

VEDI ANCHE

Mercedes EQG: i prototipi della Classe G elettrica

VIETATISSIMO La G-Turn, sottolinea Mercedes, non è pensata per essere usata su strada, ma per risolvere situazioni difficili nella guida in fuoristrada. Non di meno l'effetto wow, a effettuarla in pubblico, è assicurato. Per preparare un adeguato palco scenico, una sezione della Strip di Las Vegas è stata chiusa nel cuore della notte, in modo da poter dimostrare la rotazione sul posto di quella che, secondo la Casa, sarà la migliore G-wagen mai realizzata. La rinnovata gamma di Classe G dovrebbe debuttare nei prossimi mesi, ma non si sa se la versione BEV verrà svelata insieme ai modelli con motore tradizionale o se invece verrà introdotta successivamente.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/01/2024