Non solo ChatGPT: tutti i modi in cui l'AI entrerà nella tua auto

Parliamoci chiaro, a voi è chiaro (bis) quale differenza corra tra l'alta tecnologia intesa in un senso ampio e l'ancora embrionale Intelligenza Artificiale (in maiuscolo, chissà perché)? Non fosse ancora del tutto chiaro (tris), può tornare utile portare degli esempi. E al CES 2024, esempi se ne contano a decine, centinaia. Anche applicati al mondo auto, un mondo nel quale l'AI (usiamo l'acronimo all'inglese: ''AI'' per ''Artificial Intelligence'') sente odore di casa. In principio fu ChatGPT, seguirono a breve distanza una miriade di altri ''sistemoni''. Per i marchi auto, oggi c'è l'imbarazzo della scelta. Ecco una carrellata delle soluzioni AI (o hi-tech, senza esplicitamente scomodare l'espressione AI) mostrate dai Costruttori (di automobili, oppure di componentistica) al Consumer Electronics Show in scena a Las Vegas.

Videogiocare sulla tua BMW? Sì. Da fermi però

L’esperienza digitale a bordo dell’auto, sia del presente che del futuro, è proprio il tema dominante della presenza del BMW Group al CES 2024. I visitatori possono teleoperare una BMW iX e guidarla nel Silver Lot nel sito espositivo, scoprire come passeggero il potenziale offerto dagli occhiali per realtà aumentata durante un viaggio, sperimentare una nuova capacità di Intelligenza Artificiale generativa del BMW Intelligent Personal Assistant alimentato da Alexa large language model (LLM), software che consente risposte rapide e risposte pratiche sulle caratteristiche del veicolo. L'offerta opzionale “BMW Digital Premium” del BMW Operating System 9 consentirà infine di accedere a una gamma estesa di prodotti dal BMW ConnectedDrive Store: funzioni on-demand per il veicolo, ma anche una selezione in continua evoluzione di app di terzi nelle categorie musica e audio, notizie e riviste e giochi per il sistema di infotainment. In futuro, gli occupanti potranno giocare anche utilizzando appositi controller. A vettura ferma...

Bosch al CES con l'Autonomous valet charging (e non solo)

Si chiama Automated valet charging, un nome che è tutto un programma: di ricaricare l'auto (e di spostare l'auto quando la ricarica è completa) ti puoi anche disinteressare, ci pensa un robot. Nella visione Bosch, la tecnologia di ricarica autonoma auto elettriche nelle autorimesse completa il servizio di parcheggio autonomo, o Automated valet parking, unica architettura al mondo di parcheggio automatizzato omologata al Livello 4 SAE e già approvata anche per l'uso commerciale. Presentato al CES 2024 e sviluppato in collaborazione con Cariad, consociata di Volkswagen dedicata ai software di autonomous driving e non solo, l'Automated valet parking di Bosch è dunque un programma che guida i veicoli elettrici verso un posto auto attrezzato con un punto di ricarica, dove un robot esegue automaticamente il rifornimento, occupandosi di ognuna delle fasi: apre lo sportellino di ricarica, collega automaticamente il cavo, rimuove il cavo quando la batteria è completamente carica. A Las Vegas, Bosch presenta inoltre nuovi prodotti e soluzioni in collaborazione con il suo partner strategico Amazon Web Services. Tra questi, una macchina per caffè espresso completamente automatica e connessa che sarà possibile controllare anche dall'auto, usando un assistente vocale come Alexa. O ancora, un assistente per i punti di interesse sulle mappe che sfrutta la telecamera interna del veicolo e si basa sui movimenti oculari dell'utente per riconoscere il locale o il ristorante che l'utente sta guardando. Un giorno, la lettura del pensiero?

MicroLED, macro-lusso

Il colosso tedesco dei ricambi auto mostra al CES 2024 un'innovazione tecnica che troveranno a bordo della loro auto di lusso probabilmente solo gli acquirenti benestanti. Continental entra nel nascente settore dei display microLED e sfoggia un display di infotainment trasparente realizzato in cristallo Swarovski. I pixel autoilluminanti consentono allo schermo di essere trasparente, pur essendo più luminoso e offrendo un contrasto migliore rispetto ad altre tecnologie di visualizzazione. Swarovski ha utilizzato speciali tecniche di molatura per conferire allo schermo una sfaccettatura distintiva. Secondo i suoi ideatori, la nuova tecnologia offrirà alle Case auto opzioni di visualizzazione accattivanti, minimaliste, ideali per evidenziare gli interni di un’auto di pregio. Non è ancora chiaro se qualche marchio abbia già fatto scorta di ''crystal display''.

Casa-auto e viceversa: auto-casa. Sempre in connessione

L'accordo che Hyundai Motor Company e Kia Corporation firmano con Samsung Electronics interessa i servizi Car-to-Home e Home-to-Car. Per quali vantaggi, è presto detto: i clienti potranno controllare a distanza gli apparecchi domestici a tecnologia digitale tramite comandi vocali e touch attraverso i sistemi di infotainment delle loro auto e, viceversa, gestire diverse funzioni del veicolo tramite altoparlanti AI, TV e app per smartphone, direttamente dal divano in soggiorno. Ciò sarà possibile grazie all'integrazione organica tra i servizi per auto connesse di Hyundai e Kia e la piattaforma Internet of Things (IoT) di Samsung, la cosiddetta piattaforma ''SmartThings''. In una calda sera d'estate, gli utenti potranno attivare dall'auto la ''Modalità Home'' per accendere il condizionatore o il purificatore d'aria di casa, o avviare il robot aspirapolvere e accendere le luci prima di rientrare. Oppure, prima di uscire, sarà possibile attivare la ''Modalità Away'' per spegnere le luci non necessarie. Parola d'ordine, sempre il risparmio di energia.

Hey Mercedes, parlami di te...

Al CES 2024, la Stella fornisce al mondo un'anteprima dettagliata del suo nuovo sistema di infotainment MB.OS, sistema di prossima introduzione sulla versione di serie di CLA Concept e implementato su una suite di altri modelli basati su l'architettura modulare Mercedes-Benz (MMA). Una delle caratteristiche principali del nuovo sistema operativo è l'implementazione del nuovo MBUX Virtual Assistant. Si dice che questo nuovo sistema offra l’“interfaccia più simile a quella umana” di qualsiasi altra Mercedes precedente e utilizzi Intelligenza Artificiale si tipo generativa, sia proattiva. Secondo la Casa, l’assistente virtuale MBUX può offrire “suggerimenti utili basati sul comportamento appreso e sul contesto situazionale”: come riprodurre le ultime notizie al mattino o avviare il programma di massaggi preferito dal conducente alla fine di una giornata lavorativa. L'assistente è inoltre sostenuto da quattro cosiddetti ''tratti della personalità'', ovvero naturale, predittivo, personale ed empatico, e mira a replicare una conversazione tra due amici. Non sarà più necessario pronunciare la parola magica “Ehi Mercedes”, infine il sistema stesso può chiedere chiarimenti ponendo proprie “domande intelligenti”. Insieme al nuovo MB.OS debutta anche il nuovo sistema di navigazione MBUX Surround, configurazione che utilizza una grafica 3D avanzata e visualizza diversi tipi di traffico, tra cui automobili, furgoni, ciclisti e persino pedoni vicino alla strada. Inoltre, il sistema sovrappone la guida del percorso al display: per sbagliare strada, occorrerà impegnarsi.

Sviluppo software ''powered by Blackberry''

Dai prodotti a uso e consumo degli utenti, ai servizi pensati per gli addetti ai lavori. Il Gruppo Stellantis annuncia a Las Vegas un nuovo strumento chiamato “cockpit virtuale” che nelle intenzioni accelererà i cicli di sviluppo della tecnologia di infotainment fino a 100 volte. La tecnologia utilizza il software QNX Hypervisor di BlackBerry attraverso il cloud di Amazon Web Services, replicando virtualmente i controlli dell’auto e i sistemi di infotainment per una valutazione più semplice. Grazie al nuovo strumento, i progettisti e gli ingegneri Stellantis potranno replicare “l’esperienza dell’abitacolo di un particolare marchio e veicolo” con “il minimo sforzo”. Ancora più importante, potranno apportare modifiche in tempo reale in base al feedback dei clienti. Secondo la Casa, inoltre, le rappresentazioni virtuali degli input di grafica, audio, touchscreen, mouse e tastiera si comportano “proprio come farebbero in un’auto reale, ma senza la necessità di modificare il software principale che le gestisce”. Di conseguenza, il processo di sviluppo viene notevolmente accelerato, ottenendo in solo giorno risultati che prima richiedevano mesi. Blackberry QNX ha annunciato per il CES una dimostrazione dell'Hypervisor QNX, piattaforma software peraltro già disponibile sul cloud come versione ad accesso anticipato, con i dettagli per la sua disponibilità generale che saranno annunciati più avanti nel 2024.

Su Golf 8 restyling, sale a bordo anche ChatGPT

Sulle Volkswagen in uscita dal 2024 in poi, Golf 8 facelift inclusa. sale in macchina il chatbot con Intelligenza Artificiale più famoso al mondo: ChatGPT verrà integrato direttamente nell'assistente vocale IDA di bordo. In futuro, i clienti avranno perciò accesso senza soluzione di continuità a un database AI in costante crescita. Cerence Chat Pro il nome della nuova funzione di integrazione tra ChatGPT e l'infotainment, un accessorio standard dalle proprietà, si dice, che vanno ben oltre il precedente controllo vocale. Ad esempio, l'IDA potrà essere utilizzato per controllare la navigazione e l'aria condizionata o per rispondere a domande di cultura generale. Per arricchire le conversazioni, chiarire dubbi, ricevere informazioni specifiche sulla vettura, il tutto tramite un linguaggio intuitivo, a mani libere e con gli occhi sulla strada. Per chi è al volante, nulla cambia: non sarà necessario creare un nuovo account, installare una nuova app o attivare ChatGPT: l'assistente vocale si attiva pronunciando ''Ciao IDA'' o premendo il pulsante sul volante. Tema privacy, ChatGPT - assicura VW - non ottiene l'accesso a nessun dato del veicolo, le domande e le risposte vengono cancellate immediatamente. Insomma, manterrà i vostri segreti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/01/2024