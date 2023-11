Se avesse gambe e braccia direi che è l'uomo del momento, ma ChatGPT non è un uomo, anche se per alcune attività potrebbe rischiare di sostituirlo. Un po' per moda, un po' per alzare l'asticella degli assistenti virtuali, il brand di lusso parigino DS di Stellantis ha pensato di integrarlo nella piattaforma di comandi vocali Iris a bordo delle sue DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9. Per interagire con lui, come faremmo con Siri dell'iPhone o con Google Assistant degli smartphone Android, la parola d'ordine è ''OK Iris!''. Ma che mai potrebbe avere da dirci? Per capirci di più mi sono messo al volante di una fiammante DS 4 Diesel (qui il video della prova), rivolgendo alla cosiddetta intelligenza artificiale una serie di domande. Fatto trenta, perché non fare trentuno? Vado al pc, mi collego a ChatGPT e gli passo la parola, digitando: ''scrivimi una recensione della tecnologia ChatGPT integrata nelle auto DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9: a che cosa serve? Perché dovrei volere ChatGPT come assistente virtuale durante la guida?''. Di seguito, ciò che mi ha risposto...

DS 4

CHATGPT RISPONDE ''Le vetture DS3, DS4, DS7 e DS9 si distinguono nel panorama automobilistico per l'eleganza, le prestazioni avanzate e l'attenzione ai dettagli. Un ulteriore passo avanti in termini di innovazione è rappresentato dall'integrazione della tecnologia ChatGPT, un assistente virtuale intelligente, che aggiunge un livello di comodità e funzionalità alla tua esperienza di guida.

A cosa serve la tecnologia ChatGPT nelle auto DS La tecnologia ChatGPT è un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale che offre un'interazione avanzata e intuitiva. Inserita nei modelli DS3, DS4, DS7 e DS9, questa tecnologia svolge diverse funzioni utili durante la guida:

Comunicazione Naturale ChatGPT comprende il linguaggio naturale, consentendoti di comunicare con la tua auto in modo più naturale e senza dover seguire comandi predefiniti. Puoi fare domande, impartire comandi o persino avere conversazioni casuali durante il viaggio. Navigazione Intuitiva L'assistente virtuale utilizza informazioni in tempo reale per fornire indicazioni di navigazione chiare e precise. Puoi chiedere indicazioni, cercare luoghi di interesse o ricevere consigli sulla viabilità, rendendo il viaggio più agevole. Controllo del Veicolo ChatGPT può assisterti nel controllo di alcune funzioni del veicolo, come regolare la temperatura, modificare le impostazioni dell'audio o rispondere a chiamate senza dover staccare le mani dal volante. Intrattenimento Personalizzato L'assistente virtuale può consigliarti musica, podcast o notizie in base alle tue preferenze personali, contribuendo a rendere il tuo viaggio più piacevole.

Perché dovresti desiderare ChatGPT come assistente virtuale durante la guida:

Sicurezza L'utilizzo di un assistente vocale riduce la necessità di distogliere lo sguardo dalla strada o di utilizzare manualmente i controlli, contribuendo a mantenere un livello elevato di sicurezza durante la guida. Convenienza Con ChatGPT, puoi gestire molte delle funzioni della tua auto semplicemente attraverso la voce. Ciò significa meno distrazioni e una maggiore comodità durante il viaggio. Personalizzazione L'assistente virtuale impara dalle tue interazioni, migliorando costantemente la tua esperienza di guida. Può memorizzare le tue preferenze e adattarsi al tuo stile di guida nel tempo. Tecnologia all'avanguardia L'integrazione di ChatGPT dimostra l'impegno di DS verso l'innovazione tecnologica, offrendo agli automobilisti un'esperienza di guida moderna e all'avanguardia.

In conclusione, l'introduzione di ChatGPT nelle auto DS3, DS4, DS7 e DS9 rappresenta un notevole passo avanti nell'integrazione di tecnologie intelligenti per migliorare la guida quotidiana. La combinazione di sicurezza, convenienza e personalizzazione rende questa tecnologia un valore aggiunto per coloro che cercano un'esperienza di guida più avanzata e senza sforzo''.

VEDI ANCHE

DA QUI IN POI È DI NUOVO L'ESSERE UMANO CHE COMMENTA Qui sopre le intenzioni, ma come vanno davvero le cose? Come promesso, anzi premesso, dalla stessa DS, questa è una fase ancora sperimentale, in cui i proprietari che vorranno utilizzare la nuova tecnologia faranno per i prossimi mesi da beta-tester, consentendole di migliorare. Di fatto, ChatGPT è ancora acerbo per giocarsela davvero con assistenti virtuali del calibro di Siri o Google Assistant. Per vari motivi, a partire dal fatto che per ora non è connesso direttamente a Internet, ma solo a un archivio (database) caricato a bordo dell'auto e perciò più limitato. Inoltre, anche la versione online di ChatGPT è aggiornata a gennaio 2022 e non dispone di tutte le informazioni più recenti. Per esempio crede che il Presidente del Consiglio sia ancora Mario Draghi e se gli chiedo quanti scudetti ha vinto il Milan scopro che è rimasto indietro.

DO YOU SPEAK ENGLISH? C'è di buono che, per salire sulle DS, ChatGPT ha dovuto imparare a capire quando entrare in azione e quando farsi da parte. L'intelligenza artificiale infatti smista le richieste ai vari sistemi dell'auto, che da parte loro mantengono la propria funzione ed efficacia, a partire dal navigatore. Più complicato, a volte, farsi capire. Anche per via di alcuni problemi di pronuncia che la versione italiana di ChatGPT ha - per ora - con le lingue straniere. Per esempio, a chiedergli chi sia Elon Musk, lui (o lei? la voce cambia di continuo) sulle prime pare non capire. Si chiarisce l'arcano quando alla domanda chi sia il boss di Tesla risponde ''Ilon Miusk''.

Elon Musk

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI La cosa che gli viene meglio è inventare storie per intrattenere eventuali bambini a bordo: è molto creativo. Del resto si tratta di un'intelligenza artificiale generativa, che proprio in questo ha la sua specialità. Però Siri e Google Assistant raccontano meglio le barzellette, grazie alla loro intonazione più umana ed empatica. A domande su temi sensibili fa finta di non capire: sappiamo che alcuni argomenti sono censurati dalla piattaforma, mentre alla richiesta di suggerimenti sulle cose da fare a Milano, i consigli che dà ChatGPT sono piuttosto banali: visitare il Duomo e il Castello Sforzesco, il Museo del 900, fare shopping in Corso Vittorio Emanuele. Certo, per indicarmi le mostre più interessanti aperte oggi servirebbe il collegamento a Internet e un aggiornamento in tempo reale dei contenuti, che per ora, come detto, non c'è. Però trovo bizzarro che tra i migliori ristoranti di Milano mi segnali Burger King!

È GRATIS, PER ORA Per ora avere l'intelligenza artificiale a bordo è gratis in una fase pilota di sei mesi, se l'abbonamento viene sottoscritto tra il 19 ottobre 2023 e il 29 febbraio 2024 e se si è abbastanza veloci da rientrare nei primi 20.000 a richiederlo. Poi non si sa: tutto dipenderà dalla richiesta e dall'apprezzamento degli utenti. Questa funzionalità può essere attivata istantaneamente a distanza, è disponibile su tutti i modelli DS dotati di DS Iris System e può essere utilizzata in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia, nelle rispettive lingue. Al momento la versione di ChatGPT caricata sulle DS è la 3.5, che come sappiamo non è la più aggiornata. In DS ci spiegano il motivo: la nuova 4.0 è ottimizzata nella scrittura di testi e nella creazione di immagini, che in auto però non servono e rispetto alla 3.5 è molto più lenta a rispondere (e già la 3.5 non è un fulmine, va detto). Una domanda rimane per ora senza risposta: se ChatGPT utilizza dati fino all'anno 2021, allora come ha fatto la versione online di ChatGPT 3.5 ad argomentare la sua presenza a bordo delle DS (il testo in corsivo più in alto), visto che è una novità di fine 2023?​

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/11/2023