Novità in casa Volkswagen? A CES 2024 l'intelligenza artificiale sale a bordo

Con l’apertura del CES 2024 di Las Vegas, la fiera americana sull’hi-tech che si terrà dal 9 al 12 gennaio, molte case automobilistiche faranno debuttare modelli inediti e concept a elevato tasso di tecnologia. Ultima in ordine cronologico, Volkswagen ha lanciato un video teaser di modello di cui non ha confermato l'identità. Potrebbe trattarsi della nuova Golf, che conosciamo da un po’ di tempo anche se il teaser non mostra tanti dettagli di questo “veicolo quasi di produzione”, offrendoci solo uno scorcio della zona posteriore dell’auto.

DETTAGLI INEDITI E HI-TECH A BORDO Tuttavia, è evidente che la carrozzeria è avvolta da una pellicola mimetica molto intrigante che combina sfumature di viola e azzurro. Inoltre, è visibile uno dei fari posteriori a LED, ben diverso da quelli dell'attuale Golf. Infine, possiamo vedere che l'auto ha un accenno di spoiler sul tetto e un tergilunotto. Sebbene tutti questi elementi siano stuzzicanti, l'aspetto più interessante dell'auto sono gli elementi illuminati con la scritta ''AI a bordo''. Lo sappiamo, il CES è conosciuto come la kermesse automobilistica d’eccellenza per il debutto di nuove tecnologie e con l'intelligenza artificiale che sta diventando sempre più diffusa, non è certo una sorpresa che Volkswagen porti allo show del Nevada un veicolo dotato di intelligenza artificiale. Per quanto riguarda il tipo di intelligenza artificiale presente sull’auto nella foto, ciò resta avvolto nel mistero. Se dovessimo indovinare, diremmo che l’auto potrebbe essere dotata di un infotainment di nuova generazione, che utilizza in qualche modo l’AI, forse come assistente virtuale. Per esempio, Mercedes ha confermato che sta sviluppando un sistema del genere e ha già confermato che debutterà alla rassegna di Las Vegas; quindi, avrebbe senso che i rivali di Wolsburg facessero lo stesso. Tuttavia, vale la pena ricordare che è possibile che l'auto raffigurata in questo teaser non sia la nuova Golf 8, ma un diverso modello del costruttore tedesco. Infatti, la casa automobilistica ha già confermato che la rinnovata Mk8 debutterà alla fine di gennaio durante uno degli eventi per celebrare il 50 °anniversario dell’iconico modello.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/01/2024