Teaser Volkswagen: in arrivo il mini SUV elettrico ID.2 All

Dopo il debutto del primo prototipo di quella che sarà la prossima Volkswagen ID.2, il marchio tedesco offre un primo sguardo anche alla versione ''suvvizzata''. Si chiamerà ID.2 All SUV e, come suggerisce il nome, sembra poter essere un modello in grado di affrontare differenti situazioni di utilizzo. Se sarà disponibile anche con trazione integrale, però, non è dato ancora saperlo dato che l'unica informazioni a proposito del veicolo è l'immagine in chiaroscuro della sua sagoma laterale. Troppo poco per poter trarre qualsiasi conclusione in merito. Si prevede che la versione di produzione del modello arriverà sul mercato nel 2026, sfruttando le più recenti tecnologie del Gruppo Volkswagen e dovrebbe andare a inserirsi in quel mercato di urban-SUV a cui punta anche l'Alfa Romeo Milano 2024.

Volkswagen ID. GTI Concept, versione sportiva della ID. 2all

LA TERZA ID. SUV L'ID.2all sarà il terzo SUV completamente elettrico marchiato ID di Volkswagen, dopo ID.4 e ID.5. L'immagine teaser oscurata dell'ID.2 mostra che il profilo della concept car si affianca strettamente a una sagoma più robusta a quella della ID.2, caratterizzata da sbalzi corti e passaruota marcati, conferendo al veicolo un'impronta più muscolosa e abbondante. Sebbene non visibile da questa angolazione, è probabile che i sottili fari a LED presentino la stessa striscia luminosa dell'ID.2. Sul retro, si nota un interessante design a tre listelli sul montante posteriore, simile a quelli dell'ID. Buzz.

Volkswagen ID. GTI Concept, 3/4 posteriore

ARRIVA NEL 2026 Volkswagen è al lavoro su una nuova piattaforma MEB Entry che supporterà l'ID.2 in tutte le sue eventuali versioni (qui qualche dettaglio sulla probabile Gti che vedete rossa nelle foto qui sopra). Saranno offerte batterie con capacità di 38 kWh e 58 kWh, con un'autonomia massima di 450 chilometri con una sola carica. La ricarica rapida DC da 125 kW è prevista come standard, garantendo un tempo di ricarica dal 10 all'80 per cento inferiore ai 30 minuti. Per quanto riguarda i prezzi, ci si aspetta che l'ID.2 SUV avrà un listino leggermente superiore alla versione utilitaria, pur mantenendosi al di sotto del costo attuale dell'ID.3 hatchback. Ad ogni modo, ci vorrà ancora un po'. Secondo le indiscrezioni filtrate in rete, il debutto ufficiale non ci sarà prima del 2026.