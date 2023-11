Nuova Volkswagen Passat, prevendite al via. Motori e prezzi

Più elettrificata della sua antenata, ma col diesel il discorso è ancora aperto. Al via gli ordini per Volkswagen Passat di nona generazione, per la prima volta in vendita soltanto con carrozzeria station wagon (Passat Variant). Per le consegne, invece, occorre attendere la primavera (marzo) del 2024. Intanto, quali configurazioni? E soprattutto, quali prezzi?

Nuova VW Passat 2024, come cambia la fiancata

MOTORI

Al momento del lancio sul mercato italiano, nuova Passat è inizialmente offerta con il mild hybrid turbo benzina 1.5 eTSI ACT da 150 CV, utilizzato per la prima volta su questo modello, e con il turbodiesel 2.0 TDI SCR EVO in tre livelli di potenza: 122 CV o 150 CV a trazione anteriore, oppure 193 CV con trazione integrale 4Motion. Tutti i propulsori sono accoppiati al cambio automatico doppia frizione DSG. Solo successivamente si unirà alla compagnia la nuova plug-in hybrid (1.5 TSI eHybrid). I prezzi di listino partono da 42.550 euro (1.5 eTSI).

ALLESTIMENTI

Nuova Passat 2024 può essere ordinata al lancio nei tre allestimenti Passat, Business e R-Line. Tutti sono stati notevolmente arricchiti rispetto alle corrispondenti versioni precedenti.

Nuova VW Passat, gli interni

PASSAT Disponibile da 42.550 euro con i motori 1.5 eTSI e 2.0 TDI 122 CV, la versione di accesso include cerchi in lega da 17 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, clima automatico Climatronic a 2 zone, avviamento senza chiave Keyless Go, strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, display infotainment da 12,9 pollici, connettività smartphone App-Connect wireless, porte USB-C, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, videocamera per retromarcia Rear View, volante multifunzione rivestito in pelle con palette cambio DSG. Tra gli assistenti alla guida (ADAS) di ultima generazione: ACC (cruise control adattivo) predittivo, Side Assist Plus (assistente al cambio di corsia) con Rear Traffic Alert e Emergency Exit Warning System, Front Assist (sistema di frenata di emergenza), Intersection assist (assistente alle svolte), Lane Assist (avviso di deviazione dalla corsia), Dynamic Road Sign Display, rilevatore di stanchezza del conducente, sistema di avviso Car2X.

La nuova strumentazione digitale

BUSINESS L'allestimento specifico per le auto aziendali, riconoscibile per le finiture cromate sui finestrini laterali, le barre sul tetto anodizzate argento, gli elementi cromati nella parte anteriore e posteriore e i rivestimenti dei sedili in ArtVelour, è disponibile con il turbo benzina mild hybrid 1.5 eTSI e con i turbodiesel 2.0 TDI da 122 e 150 CV a partire da 45.150 euro. Aggiunge regolazione automatica dei fari abbaglianti Light Assist, clima automatico Climatronic a 3 zone, sedili anteriori ErgoActive Comfort con supporto lombare e funzione massaggio, navigatore satellitare Discover Media, porte USB-C aggiuntive nella parte posteriore, predisposizione telefono Comfort con ricarica a induzione, assistente vocale intelligente. Tra gli ADAS: guida assistita in entrata e in uscita dai parcheggi Park Assist, guida parzialmente automatizzata Travel Assist, sistema Pre Crash.

La piastra di ricarica a induzione per lo smartphone

R-LINE Caratterizzato da un look dinamico (paraurti dal design sportivo R, tetto e calotte specchi retrovisori in vernice nera) e da sedili sportivi con poggiatesta integrati, l'allestimento top di gamma include cerchi in lega da 18 pollici, fari IQ.LIGHT LED Matrix con regolazione dinamica Dynamic Light Assist, Park Assist con funzione Memory, tendine parasole per i vetri posteriori, apertura e avviamento senza chiave Keyless Entry&Go, apertura e chiusura automatiche del bagagliaio Easy Open/Close Pack, selezione del profilo di guida. Nuova Passat R-Line è disponibile da 50.850 euro di listino, in associazione sia al turbo benzina mild hybrid 1.5 eTSI, sia ai turbodiesel 2.0 TDI da 150 e 193 CV.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/11/2023