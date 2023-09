VW: "Le ID. GTI emozioneranno". Intanto, ecco nuova Passat (anche diesel)

Ancora per un po', avrai facoltà di scegliere: l'elettrico è già una realtà, ma dal catalogo Volkswagen, nel 2023-2024, puoi pescare anche tra l'ibrido plug-in, il motore a benzina e sì, anche l'alimentazione diesel. Vedi nuova Passat Variant, declinata in chiave eHybrid, ma anche in salsa eTSI (mild hybrid) e nel più tradizionale format TDI. Volgendo lo sguardo al futuro, tuttavia, a Wolfsburg seguono una direzione sola ed è il 100% elettrico. La scomparsa dei motori termici non coinciderà però con la scomparsa del piacere della guida: all'IAA Mobility 2023 a Monaco di Baviera, accanto a Passat di nona generazione fa passerella anche ID. GTI concept, il prototipo cioè di citycar ID.2 in edizione sportiva. Di come (anche) il marchio tedesco passi all'elettrico, ma intenda riservare agli appassionati anche proposte emozionanti, ne parliamo all'IAA con Federico Cara, Responsabile Relazione Esterne di Volkswagen Italia. Clicca Play sulla foto di cover per la nostra intervista (e anche per conoscere un po' meglio nuova Passat).

Pubblicato da La Redazione, 05/09/2023