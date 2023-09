Volkswagen Golf 8 restyling: ecco la primissima immagine

Quella che vedete in copertina è il restyling di Volkswagen Golf 8. L’immagine è stata scattata di nascosto durante un evento riservato alla stampa e pubblicata sul profilo Instagram di CocheSpias (qui le prime foto dei collaudi su strada). Si tratta dell'ultimo aggiornamento di Golf 8, prima che la celebre media tedesca passi definitivamente al full-electric. Osservandola attentamente si nota che gli interventi estetici sono piuttosto ridotti: si scorgono giusto dei fari anteriori delle forme più sottili e un paraurti ridisegnato con delle appendici vistose nella parte bassa. Inoltre, le prime indiscrezioni suggeriscono che l’auto monti un sistema d’infotainment aggiornato e più funzionale.

L'ULTIMA GOLF TERMICA A un primo sguardo, l’auto della foto non dovrebbe essere una GTI ma una variante equipaggiata con pacchetto R-Line. Come anticipato dal CEO Volkswagen, Thomas Schäfer, il colosso di Wolfsburg non abbandonerà il nome Golf a favore della sigla ID, ma lo utilizzerà anche sulla nona generazione della sua celebre media. L’ultimo restyling di Golf 8 dovrebbe arrivare nel 2024, con nuova Golf 9 (elettrica) attesa per la fine del decennio. Tutto ciò rientra nella strategia Volkswagen di abbandono progressivo del motore termico a favore delle batterie entro il 2033. Non è quindi da escludere che Golf 9 elettrica e gamma ID continuino a coesistere nel prossimo futuro. Protagonista indiscussa della transizione sarà la nuova piattaforma Scalable Systems Platform (SSP) che sostituirà la MEB debuttando nel 2026.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/09/2023