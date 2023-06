Volkswagen Golf ai saluti? Così sembra, ma per adesso mostra il suo nuovo volto

Le voci si rincorrono da tempo: la Volkswagen Golf sembra essere ai titoli di coda. Ma l’inossidabile modello di Wolsburg, vera icona del costruttore e modello fra i più amati al mondo lancia un segnale chiaro, cioè che per un po’ di tempo lo vedremo ancora sulla strada. Sono di pochi giorni fa, infatti, le foto che ritraggono l’auto nella sua versione più aggiornata, ovvero quella con il classico facelift di metà carriera. La Golf è alla sua ottava generazione ed è pronta per un leggero maquillage, che ne cambia un po’ i connotati, come mostrato dai prototipi per nulla mimetizzati visti in Austria.

Nuova Volkswagen Golf: in arrivo il facelift della Mk8CAMBIA STILE SENZA ESAGERARE Le modifiche alla parte anteriore saranno limitate a un nuovo layout del paraurti e della griglia inferiore, nonché a fari a LED più sottili. Un nuovo paraurti posteriore e un disegno differente delle luci posteriori completano il quadro estetico. All'interno, si potranno osservare le modifiche più interessanti, a partire da un nuovo touchscreen, significativamente più grande, per il sistema infotainment. Questo schermo, che sembra molto simile all'unità da 15 pollici che troviamo a bordo della VW ID.7, sarà l’aggiornamento più importante per le Golf al top della gamma. Tuttavia, gli allestimenti meno pregiati potranno essere dotati di uno schermo da 12” come quello della ID.3, che comunque è più grande dello schermo da 10” della Golf attuale. Sembra che Volkswagen voglia abbandonare i comandi sensibili al tocco sul volante e la Golf potrebbe essere uno dei primi modelli a tornare ai pulsanti fisici. Il nuovo volante, quasi certamente, troverà spazio nell'intera gamma della Casa tedesca.

VEDI ANCHE

Nuova Volkswagen Golf: aggiornamenti di stile, in abitacolo e nella gamma motoriFINITURE PIÙ CURATE E TECNOLOGIA AL TOP La nuova Golf potrebbe anche essere equipaggiata con nuovi materiali di qualità superiore e nuovi dettagli tecnologici come lo Smart Air Vents, il sistema di climatizzazione controllato digitalmente che debutterà sulla ID.7. Inoltre, è ipotizzabile che il nuovo modello sarà equipaggiato con una dose più massiccia di sistemi avanzati di assistenza alla guida, oltre all'airbag centrale anteriore introdotto per il model year 2023, che ha permesso all’auto di raggiungere le cinque stelle nella valutazione EuroNCAP.

Nuova Volkswagen Golf: costruita sulla piattaforma MQB EvoPIATTAFORMA CONDIVISA La Golf 2024 si baserà su una versione aggiornata dell'architettura MQB Evo, che sarà usata anche sulla Tiguan e sulla più grande Passat. Gli ingegneri interverranno sul telaio per migliorare la maneggevolezza e la guidabilità, che sono sempre stati considerati un punto di riferimento nel segmento delle compatte. In termini di propulsori, la Golf sarà molto probabilmente l'ultima con motori convenzionali prima che Volkswagen passi del tutto all’elettricità nel 2033, motivo per cui non ci saranno grosse sorprese sotto il cofano. Il motore quattro cilindri turbo benzina 1.5 TSI Evo2 aggiornato sarà al centro della gamma con tecnologia mild-hybrid, mentre il 1.0 eTSI entry-level potrebbe anche ricevere alcuni aggiornamenti per ridurre consumi e impatto ambientale. Invece, non sappiamo se il “granitico” 2.0 TDI farà un'ultima apparizione prima della scomparsa del diesel. Ma una cosa sembra certa e cioè che il 2.0 TSI tornerà sicuramente sotto il cofano delle hot hatch GTI e R, probabilmente con una moderata dose di elettrificazione.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/06/2023