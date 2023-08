Volkswagen Passat 2024, la station wagon che "copia" dalla cugina Skoda Superb

Volkswagen ha presentato la nona generazione della Passat, una delle sue best seller di sempre (34 milioni di pezzi, seconda solo a Golf e al Maggiolino), e che per la prima volta sarà venduta solo con carrozzeria station wagon. Segno inequivocabile dei tempi che cambiano, il posto della tre volumi (che comunque negli ultimi anni non ha mai riscosso gli stessi consensi della più pratica famigliare) verrà preso dalla elettrica ID.7, presentata qualche mese fa e prossima alla commercializzazione anche in Italia (qui i prezzi per il mercato tedesco).

Lo stile è indubbiamente quello della Passat degli ultimi anni: slanciato e proporzionato, che ben nasconde le dimensioni tutt’altro che trascurabili dell’auto. Rispetto al modello che va a sostituire, però, i designer hanno puntato maggiormente l’accento sull’aerodinamica, con un cofano che scende velocemente nella parte del muso, e una curva del tetto leggermente discendente verso il lunotto, evidenziata anche dalla linea di cintura non più orizzontale, ma che sale verso l’alto man mano che ci si allontana dal montante anteriore.

CHE SGUARDO! Il muso riprende lo stile delle Volkswagen più recenti, con i fari sottili collegati tra loro dalla cromatura che attraversa il cofano (e che su richiesta potrà essere sostituita da una striscia a LED bianca). Enorme la “bocca” del paraurti, con sottili prese d’aria verticali di lato che sottolineano la cura per l’aerodinamica. Family feeling rispettato anche al posteriore, con i sottili gruppi ottici sviluppati in orizzontale e collegati da una striscia a LED rossa. Generoso lo spoiler sopra il lunotto, con le paratie verticali a ridurre le turbolenze posteriori.

Se le novità non mancano all’esterno, è però l’abitacolo a essere completamente stravolto rispetto alla generazione precedente, e maggiormente in linea con lo stile delle VW più recenti (e non solo). Addio all’ariosità della Passat B8, qui troviamo una plancia più alta e imponente, dominata dall’enorme schermo centrale da 12,9 pollici, con i comandi a sfioramento per clima e infotainment alla base. La strumentazione è solo digitale, in un cluster dietro il volante da 10”, mentre il sistema operativo sarà il più recente MIB4.

SOLO AUTOMATICA Come ormai su tutti i nuovi modelli del gruppo Volkswagen, anche sulla nuova Passat il cambio è solo automatico DSG, con i comandi spostati sul piantone del volante per lasciare spazio nella console centrale, con due ampi portaoggetti protetti da coperture scorrevoli. Una soluzione identica a quella appena vista sulla nuova Superb, così come il bracciolo centrale con apertura sdoppiata, i sedili ergoActive con massaggio - optional - e le piccole maniglie “sospese” per l’apertura delle portiere.

ALCUNI RIMANDI AL PASSAT(O) Fin troppo simile alla cugina Superb in molti aspetti, rimangono della precedente generazione almeno un paio di elementi: il volante con i comandi fisici sulle razze (più comodi e pratici di quelli a sfioramento) e le portiere, con i loro generosi poggiabraccia e le ampie - e rivestite - tasche nelle portiere. La maggior lunghezza del passo (non abbiamo i dati tecnici ufficiali) regalerà 5 cm di spazio in più per le gambe dei passeggeri posteriori, ma soprattutto più spazio nel bagagliaio: capacità massima record di 1.920 litri, rispetto ai 1.780 dell’attuale. Rimangono anche le comode leve per abbassare gli schienali posteriori direttamente dal vano di carico.

PARCHEGGIA DA SOLA Tra le novità della nuova Passat c’è il sistema di parcheggio automatico avanzato (optional) con la possibilità di arricchirlo della funzione di memoria: in questo modo, l’auto “registra” le manovre fatte negli ultimi 50 metri di un parcheggio, e una volta lasciata nello stesso posto (per esempio a casa, o sul posto di lavoro) è in grado di ripeterle da sola. Il sistema serve anche per parcheggiare la macchina in spazi angusti, da cui sarebbe possibile uscire o entrare.

Le motorizzazioni della nuova Volkswagen Passat saranno ben otto: due benzina, tre turbodiesel, una inedita mild-hybrid a 48V e due ibride plug-in.

2.0 TSI turbo benzina da 204 CV (150 kW)

da 204 CV (150 kW) 2.0 TSI turbo benzina da 265 CV (195 kW) e trazione integrale 4Motion

da 265 CV (195 kW) e trazione integrale 4Motion 2.0 TDI turbo diesel da 122 CV (90 kW)

da 122 CV (90 kW) 2.0 TDI turbo diesel da 150 CV (110 kW)

da 150 CV (110 kW) 2.0 TDI turbo diesel da 193 CV (142 kW) e trazione integrale 4Motion

da 193 CV (142 kW) e trazione integrale 4Motion 1.5 eTSI mild hybrid 48 V da 150 CV (110 kW)

48 V da 150 CV (110 kW) 1.5 TSI plug-in eHybrid da 204 CV (140 kW)

da 204 CV (140 kW) 1.5 TSI plug-in eHybrid da 272 CV (200 kW)

I propulsori ibridi plug-in, in particolare, sono quelli che ricevono gli aggiornamenti più corposi, in particolare per quel che riguarda la capacità della batteria, che passa dagli attuali 13,3 kWh a 19,7 kWh, per un’autonomia in modalità solo elettrica di circa 100 km. Migliora anche la potenza di ricarica, che passa da 3,6 kW a 11 kW. Su richiesta anche la possibilità di ricaricare in corrente continua fino a 50 kW. Con questa soluzione, l’autonomia complessiva delle versioni PHEV di Passat arriva a circa 1.000 km. Su richiesta per i modelli più performanti il nuovo DCC Pro per il controllo adattivo di telaio e sospensioni con tecnologia a due valvole, al suo debutto su una Volkswagen.

La nuova generazione di Volkswagen Passat sarà presente allo stand della casa tedesca dell’ormai imminente Salone di Monaco 2023, che si terrà dal 5 al 10 settembre prossimi. L’arrivo nelle concessionarie è previsto per il primo trimestre del prossimo anno. Prezzi, allestimenti e dotazioni non ancora annunciati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/08/2023