Volkswagen California Concept: pubblicati i bozzetti della versione T7

Questi render grafici di nuovo Volkswagen California anticipano di qualche giorno, la presentazione ufficiale del camperino di Wolfsburg che con ogni probabilità verrà svelato al Caravan Salon di Düsseldorf, in programma da 25 agosto al 9 settembre 2023. Nuovo Volkswagen California sarà basato sull’ultima versione del Multivan T7. I bozzetti che vi mostriamo ci consentono di farci un’idea dell’aspetto del nuovo campervan (qui la nostra prova della versione 6.1). Il tetto a soffietto (caratteristica irrinunciabile del California) è rimasto al suo posto, ma il doppio tendalino estraibile su ambo i lati è una vera novità rispetto al modello uscente. Più pratiche anche le doppie porte con apertura scorrevole.

Il tablet di controllo all'interno di Volkswagen California T7

IL PRIMO IBRIDO All’interno dovrebbe esserci un tablet estraibile per gestire i servizi di bordo: dalla climatizzazione, alle luci dell'abitacolo, fino allo sblocco delle portiere. Su nuovo California non mancheranno l’angolo cottura con lavello e fornello dedicati e il divanetto/letto pieghevole. La presentazione della versione definitiva di Volkswagen è prevista verso la fine dell'anno, mentre l’arrivo nei concessionari è previsto per l’estate 2024 (Regno Unito). Inoltre, Volkswagen California sarà il primo campervan con alimentazione ibrida plug-in del costruttore tedesco. Molto probabilmente utilizzerà il sistema eHybrid, con propulsore benzina TSI quattro cilindri da 1,4 litri e batteria al litio ricaricabile da 13 kWh. Secondo le prime indiscrezioni l’autonomia in EV dovrebbe attestarsi intorno ai 50 km.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 07/08/2023