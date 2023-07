Volkswagen Passat Variant: tutto pronto per il debutto nel 2024

Nuova Volkswagen Passat Variant debutterà in anteprima mondiale alla fine di agosto. Per il momento Wolfsburg ha pubblicato le prime informazioni sulla prossima generazione (B9) della sua celebre familiare (qui le prime informazioni su Volkswagen Passat B9). Il nuovo modello è dotato di numerose innovazioni: infotainment rinnovato, interni ridisegnati, innovativo sistema di controllo adattivo del telaio, sedili premium e motorizzazione ibride plug-in con autonomia elettrica fino a 100 chilometri.

Volkswagen Passat Variant 2024: laterale

ARRIVA NEL 2024 La nuova Passat Variant sarà lanciata ufficialmente sul mercato agli inizi 2024. Si tratta della nona generazione di una delle auto di medie dimensioni di maggior successo al mondo, con oltre 50 anni di storia e oltre 30 milioni di unità vendute. Durante la progettazione della nuova Passat Variant, Volkswagen ha sfruttato appieno il potenziale della piattaforma modulare multienergia MQB evo. ''Sulla nuova Passat, abbiamo dato grande importanza al comfort di guida e di viaggio che i clienti percepiranno immediatamente'', ha commentato Kai Grünitz, Membro del Consiglio di Amministrazione del Marchio Responsabile dello Sviluppo.

Volkswagen Passat Variant 2024: interni

RINNOVAMENTO Passat Variant 2024 proporrà inoltre un abitacolo di nuova concezione e un sistema di infotainment riprogettato. La nuova Passat Variant è più grande della precedente generazione (qui Volkswagen ID.7). La lunghezza (14 centimetri in più) garantisce più spazio per le gambe (5 centimetri). Anche la capacità del bagagliaio è cresciuta di 40 litri (690 litri) e di 140 litri (1.920 litri) quando il sedile posteriore è reclinato. Volkswagen offre anche il controllo adattivo del telaio di nuova generazione: il DCC Pro opzionale con ammortizzatori a due valvole. Grazie al pianale MQB evo, Passat Variant offrirà diversi tipi di motorizzazione. Ci saranno i turboDiesel (TDI), i benzina TSI, i mild hybrid (eTSI) e il plug-in hybrid (eHybrid). L'autonomia elettrica dei nuovi eHybrid è stata aumentata fino a 100 km, a seconda dell'equipaggiamento. Inoltre, la ricarica a corrente alternata AC sarà più veloce in tutte le versioni eHybrid, mentre per la prima volta si potrà ricaricare in corrente continua DC.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/07/2023